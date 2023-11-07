Шестой сезон сериала «Скорая помощь» на НТВ: каковы сюжет, актерский состав Шестой сезон «Скорой помощи» с Гошей Куценко стартует на НТВ

Фото: Телекомпания НТВ

Постер к сериалу «Скорая помощь»

Сегодня, 7 ноября, в эфире телеканала НТВ выходит премьера шестого сезона сериала «Скорая помощь». Какие подробности известны, кто из актеров задействован в проекте?

О чем будет новый сезон «Скорой помощи»

Новые серии посвятили продюсеру и одному из авторов идеи сериала «Скорая помощь» Михаилу Хлебородову, который скончался в этом году.

Главную роль по-прежнему исполняет Гоша Куценко. Также в проекте снялись Екатерина Волкова, Александр Тютин, Марина Доможирова, Петр Баранчеев, Степан Куликов, Светлана Брюханова и другие актеры.

Согласно сюжету, в ленте присутствует и любовная линия, и профессиональные испытания для героев. Врачи и фельдшеры сталкиваются с ситуациями, где каждый раз на кону стоят чьи-то жизни. По словам Куценко, новые серии получились детективными.

«Косте Кулыгину предстоит кое-что расследовать, но что именно, зрители узнают, посмотрев новые серии», — цитирует его KP.RU.

Режиссер сериала «Скорая помощь» Богдан Дробязко обещал, что шестой сезон будет таким же бодрым, драматичным и смешным, как и предыдущие пять.

Какие еще сериалы вышли или выйдут осенью

Вчера, 6 ноября, на канале «Россия 1» состоялась премьера четвертого сезона сериала «Екатерина. Фавориты». Ожидается, что сезон станет последним в киносаге.

Роль императрицы Екатерины II исполнила Марина Александрова.

«Каким-то образом судьба подарила мне шанс сыграть эту замечательную женщину, и я безумно счастлива. Моя героиня занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом. Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я что-то беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни», — рассказывала артистка.

В четвертом сезоне к своей роли также вернулся Михаил Горевой, который сыграл тайного советника Шешковского. В проекте появится и сподвижник Екатерины II светлейший князь Потемкин (Владимир Яглыч). Павел Табаков исполнил роль сына императрицы Павла I.

23 октября на канале ТНТ вышла первая серия финального сезона телесериала «Реальные пацаны». Исполнитель роли Коляна Николай Наумов рассказывал, что его герой в прощальных сериях получит дом в наследство от бабушки и переедет в деревню Наумовка. Основные события сезона и главные герои также сосредоточены в этой локации.

«Бабушка Коляна умерла и оставила ему дом в деревеньке. И нашему персонажу, как это случается с любым человеком в современном мире, сразу срывает голову. Он ходит как латифундист (крупный землевладелец. — NEWS.RU): „Вот, у меня есть земля, люди, амбары“. А потом сидит и понимает, что все разрушено, ничего нет, никому ничего не надо. А он ведь хозяин, но как ему с этим „богатством“ и „золотом“ жить — неизвестно. Весь наш прощальный сезон Колян стремится осознать, что от него зависит, как будут жить люди на его маленькой земле в деревне Наумовка», — сообщил Наумов.

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