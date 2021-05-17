Писательница Екатерина Вильмонт умерла в возрасте 75 лет

Автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт умерла в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе издательства АСТ.
16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что более 20 лет сотрудничества издательства с Вильмонт стали очень счастливым и ярким временем. Сотрудники знали писательницу как «самого доброго, умного и любящего жизнь человека», и поэтому они счастливы, что им выпала честь работать вместе.
Книги Екатерины Вильмонт издавались и издаются огромными тиражами, она неизменно входила в число самых любимых и популярных писателей России, — добавили в пресс-службе.
Издательство также выразило глубокие соболезнования семье и близким писательницы, отметив, что эту потерю ничем не возможно будет восполнить.
Причина смерти Вильмонт не уточняется. Дата и место похорон пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что режиссёр игрового и документального кино Николай Малецкий скончался на 76-м году жизни. Причина смерти деятеля культуры не сообщается.