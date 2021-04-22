Открылся Московский международный кинофестиваль

https://static.news.ru/photo/a0062f8a-a3a5-11eb-8d64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торжественная церемония открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прошла в столичном театре «Россия». Гостей мероприятия приветствовали глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и президент ММКФ Никита Михалков. Они призвали зрителей соблюдать все меры безопасности на фоне пандемии COVID-19.

По словам Любимовой, ММКФ — «единственный международный кинофестиваль в мире, который ни на год не ушёл в онлайн». Она поблагодарила тех, кто смог лично приехать на «красную дорожку». ММКФ продлится до 29 апреля.

Я хочу поприветствовать вас на открытии 43-го Московского международного кинофестиваля и сказать спасибо всем тем, кто пришёл сюда, и особенно тем, кто приехал в это тяжёлое время. <...> Но если мы будем соблюдать всё, что необходимо, то мы сумеем его сохранить, — цитирует ТАСС Никиту Михалкова.

Ежегодно председатель жюри получает из рук Михалкова золотую цепь — символ «власти, мудрости и справедливости». Филиппинский режиссёр Брийянте Мендоса, выбранный на эту должность в 2021-м, не смог посетить РФ из-за положительного анализа на COVID-19, поэтому на смотре не принял ценный атрибут, но отправил гостям ММКФ видеообращение. ММКФ в 2021-м открылся показом военной ленты «Девятаев» Тимура Бекмамбетова с Павлом Прилучным в главной роли.

Ранее сообщалось, что Михалков назвал новые требования для кинопремии «Оскар» «зеркальной дискриминацией». По его словам, изменённый регламент похож на «нравственное бешенство». Актёр отметил, что не готов следовать изменённым правилам для получения статуэтки. Он счёл произошедшее с наградой «обесчеловечиванием», оправдывающим насилие, что для него абсолютно неприемлемо, «бесовщина, по-русски говоря».

Накануне в США обнародовали критерии инклюзивности для «Оскара». С 2024-го им должны соответствовать ленты, претендующие на победу в номинации «Лучший фильм». Стандарты обяжут режиссёров минимум одного из ведущих или значительных актёров второго плана выбирать из слабо представленных расовых и этнических групп.