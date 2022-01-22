Ольга Шукшина: мама сама кого хочешь сдаст в дом престарелых!

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шушкиной Ольга и семейный адвокат Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник опровергли информацию о том, что знаменитая актриса оказалась в доме престарелых. Туда, по сообщениям ряда СМИ, Лидию Николаевну якобы «сдала» младшая дочь Ольга. В беседе с NEWS.ru Ольга Шукшина рассказала последние новости о состоянии матери и заявила, что та «обладает настолько мощным стержнем и характером, что сама ещё кого угодно в дом престарелых сдаст».

Правда ли, что дочь Федосеевой-Шукшиной навсегда «сдала» мать в дом престарелых

Ольга Шукшина опровергла информацию, распространённую некоторыми СМИ о том, что определила свою мать Лидию Федосееву-Шукшину на постоянное место жительства в дом престарелых — тот самый, в котором находился перед госпитализацией в Коммунарку народный артист России Леонид Куравлёв. По словам Ольги Шукшиной, «мама действительно находится там, где был Куравлёв, однако в нашем случае Лидия Николаевна пробудет там 21 день, подправив здоровье».

Причину направления Лидии Федосеевой-Шукшиной в пансионат Ольга Шукшина назвала «вынужденной мерой», связанной с тем, что она в настоящее время простужена и боится заразить пожилую мать. Дочь актрисы рассказала, что на недавних съёмках передачи «Пусть говорят» на Первом канале (темой выпуска было состояние Леонида Куравлёва, Ольга Шукшина присутствовала в качестве приглашённого эксперта студии) она познакомилась с руководителем пансионата для пожилых людей «Идиллия», где до последнего времени находился Леонид Куравлёв. Этот контакт пригодился, когда Ольга, с её слов, почувствовала себя нехорошо.

Я приболела, простудилась. Находиться в одной квартире со мной было небезопасно для мамы, она могла заразиться от меня. По счастью, я вспомнила, что директор «Идиллии» упоминала об имеющихся в их учреждении 21-дневных программах отдыха для пожилых. Мама поехала отдохнуть. Ни в коем случае не навсегда! — подчеркнула дочь артистки.

Ольга Шукшина отметила, что первым делом Лидия Федосеева-Шукшина сдала в пансионате тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Лидия Николаевна, по словам дочери, чувствует себя хорошо и в ближайшее время пройдёт необходимые медицинские процедуры для поддержания здоровья.

Обсудили с Шукшиной, как Киркоров «снёс яйцо»

Семейный адвокат Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник в эксклюзивном интервью NEWS.ru также отметила хорошее состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной. Юрист сочла оскорбительным прозвучавшее в некоторых СМИ определение о том, что дочь Ольга якобы «сдала» мать в дом престарелых. Юлия Вербицкая-Линник подчеркнула, что никто никого не «сдавал», и назвала форму постановки вопроса «как минимум неуважительной». По словам адвоката, в силу возраста и состояния здоровья народная артистка РСФСР посещает санатории и дома отдыха примерно каждые два-три месяца, и нынешняя поездка Федосеевой-Шукшиной в пансионат ничем не отличается от предыдущих курсов её лечения в санаториях.

Ольга Шукшина id153271341/vk.com

Фантазии про «дом престарелых» неуважительны по отношению к Ольге Васильевне, которая осуществляет за Лидией Николаевной постоянный уход и во многом держит семью на своих плечах, — добавила Вербицкая-Линник.

Адвокат и Ольга Шукшина находятся с Лидией Николаевной на круглосуточной телефонной связи. Как призналась Юлия Вербицкая-Линник, в последний раз она разговаривала с актрисой два дня назад. Они обсудили резкое высказывание в соцсетях Марии Шукшиной — средней дочери Федосеевой-Шукшиной — о новом российском фильме «Последний богатырь: Посланник тьмы». Мария Шукшина раскритиковала картину, подчеркнув, что последней каплей в чаше её терпения стала сцена, где Филипп Киркоров в образе Жар-птицы снёс яйцо под музыку Петра Чайковского. Актриса сочла фильм пошлым и покинула зал. Вербицкая-Линник отметила чувство юмора Федосеевой-Шукшиной, которая, комментируя сцену с участием Киркорова и высказывание дочери о ней, пошутила, что «для роли можно что угодно снести, во всех смыслах».

По мнению Юлии Вербицкой-Линник, недооценивать волевой характер Лидии Николаевны не стоит. Она заключила, что нельзя «заставить Федосееву-Шукшину сделать что-то против её желания, тем более поместить в дом престарелых».