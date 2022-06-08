«Нравится – не нравится, НАТО расширяется»: Галкин в Израиле обхаял Россию Галкин на концерте в Израиле обругал Россию шутками про НАТО и шведский стол

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Актер и телеведущий Максим Галкин дал концерт в Израиле на русском языке, на котором решил пошутить про спецоперацию на Украине и вступление Швеции в НАТО. Видео с выступлением артиста попало в Сеть. Он высмеял требование России от украинских властей по невступлению в Североатлантический альянс, а также тот факт, что россиянам теперь придется менять некоторые шведские названия.

Они говорят, мы делаем эту спецоперацию, чтоб отодвинуть НАТО от границ России. И чего? Добрый вечер, мы из Суоми (город в Финляндии, которая также подала заявку на вступление в НАТО — прим. ред.). Ну, это нормально? Нравится — не нравится, НАТО расширяется, — сказал Галкин.

Что касается Швеции, артист предположил, что известная российская телеведущая Олька Скабеева сожжёт альбом группы АВВА, шведскую стенку россияне переименуют в лазалку, а также в стране запретят сказки Астрид Линдгрен.

Супруга Галкина, певица Алла Пугачёва, которая с семьей уехала из России из-за спецоперации на Украине, ответила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на оскорбления в её адрес. На телецентре «Останкино» ранее появилась бегущая строка, в которой неизвестные радовались, что Пугачёва покинула страну, и в матерной форме уверяли, что она всем надоела. Певица написала: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна».