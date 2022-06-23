«Ни сырья, ни поддержки»: когда в России появится своя хорошая одежда Дискуссия между дизайнерами, чиновниками, бизнесменами об импортозамещении и возрождении отечественной моды вылилась в скандал

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В столичном концертном зале «Зарядье» в рамках Московской недели моды состоялась дискуссия «Кому на Руси шить хорошо», посвящённая импортозамещению в индустрии моды. Участниками разговора стали известные дизайнеры (Александр Рогов, Игорь Чапурин и другие), крупные бизнесмены и чиновники. Это первая крупная встреча представителей экспертного сообщества после ухода западных брендов с отечественного рынка. Скоро ли в России появится своя качественная одежда, почему этого до сих пор не случилось и из-за чего обсуждение проблем лёгкой промышленности переросло в тяжёлый разговор — в материале NEWS.ru.

«Мы лишились внутреннего производства»

Модератор мероприятия известный фешен-журналист Ксения Соловьёва рассказала, что в условиях санкций российские дизайнеры столкнулись с трудностями. Прежде всего это дефицит тканей и фурнитуры.

Однако вместе с тем появилось «окно возможностей»: отечественные дизайнеры могут постараться занять ниши ушедших западных брендов, — отметила она.

Ксения Соловьёва призвала участников дискуссии «не замалчивать проблемы, а сказать о них открыто». Что они и сделали.

Известный дизайнер и основатель бренда Chapurin Игорь Чапурин начал с рассказа о том, что его мать возглавляла трикотажную фабрику в городе Великие Луки Псковской области. Будущий модельер в детстве часто бывал у неё на работе, ходил по цехам и восхищался работой предприятия. Фабрика производила высококачественное трикотажное полотно, часть продукции шла на экспорт.

В настоящее время, по словам Игоря Чапурина, «предприятие разрушено».

Некоторое время назад я побывал в Великих Луках, увидел заколоченные окна разрушенной фабрики, которой многие годы руководила моя мама. Уничтожено и не возрождено. То же самое произошло с рядом других профильных предприятий, мы лишились внутреннего производства за последние годы. А сейчас будто встали перед зеркалом и смотрим сами на себя, пытаясь осознать всё произошедшее с нами, — отметил Игорь Чапурин.

По мнению дизайнера, ситуацию должно изменить государство. Он убеждён, что без инвестиций в текстильную отрасль развитие лёгкой промышленности в стране невозможно.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Игорь Чапурин и Олеся Шиповская

«При производстве современной одежды не используется ничего отечественного»

С Игорем Чапуриным согласилась дизайнер, основатель бренда Lesyanebo Олеся Шиповская. Она посетовала, что при производстве современной одежды «не используется ничего отечественного, кроме рабочих рук».

Нерусское всё остальное, начиная от ткани, пуговичек. Для меня это удивительно: у нас огромная страна, большие ресурсы. Почему же мы не производим ни-че-го для лёгкой промышленности?! — недоумевает дизайнер.

Шиповская призналась: представляя продукцию своего бренда на ведущих западных площадках, она часто слышала вопрос: «А что, неужели в России есть мода?». По словам дизайнера, «после известных событий» (начала специальной военной операции России на территории Украины. — NEWS.ru) ей не раз предлагали остаться на Западе и «сделать вид, будто не имею никакого отношения к России». Однако Шиповская отказалась. Она выразила надежду, что вместе с единомышленниками ей удастся возродить индустрию моды в собственной стране.

Главными проблемами отечественной отрасли дизайнер назвала высокие цены на аренду площадей под производства, недостаточные, по её мнению, субсидии от государства и дефицит кадров.

Найти, например, хорошего технолога в Москве — это целый квест. Они все старше 50 или даже 60 лет! Новых молодых специалистов то ли не учат, то ли они уезжают за рубеж — у нас их нет! А ведь такие специалисты нужны в России, они хорошо зарабатывают, зарплаты даже выше, чем у юристов, которых пачками выпускают вузы, — отметила Олеся Шиповская.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Олеся Шиповская и Михаил Куснирович

Её точку зрения не разделяет Михаил Куснирович — председатель наблюдательного Совета группы компаний Bosco di Cilieji, владелец ГУМа. Он заявил, что «точно не государственное дело вам помогать». В качестве примера миллиардер привел свою деятельность.

Я сам уже 32-й год безо всякого государства занимаюсь предпринимательской деятельностью. То магазинчики открываю, а три года назад открыли фабрику — она не только не заколочена, но 1016 человек работают и производят товары народного потребления. Нужно придумать идею, развивать её, а не ждать милостей от государства, — объяснил Михаил Куснирович.

По его мнению, «льготная система распределения преференций губит самостоятельность, а иждивенская позиция мешает нашей индустрии».

Сумеет ли Россия быстро импортозаместить Chanel и Louis Vitton?

Высказывание предпринимателя возмутило отечественных дизайнеров. Олеся Шиповская пояснила, что «никогда не пользовалась никакими льготами», «пробивается сама» и не понимает, в чём её «сейчас обвинили».

О каком иждивении речь? Я плачу все налоги, арендую площади за собственный счет. Мы здесь (в ходе дискуссии. — NEWS.ru) пытаемся найти варианты для улучшения индустрии в целом. Я высказала своё мнение о необходимости субсидий и льгот для всей индустрии! Не дадут — будем и дальше справляться сами, — подчеркнула дизайнер.

Телеведущий Александр Рогов, также задетый словами Михаила Куснировича, ответил ему, что дизайнеры «не являются плакальщиками, а работают как лошади, шьют и продают одежду». Он намекнул, что у предпринимателя есть большие возможности для помощи отечественным модельерам, но Куснирович, по оценке Рогова, недостаточно поддерживает российскую индустрию.

У меня нет площадей ГУМа для того, чтобы продавать продукцию моего бренда на главной площади страны! — напомнил Александр Рогов.

Куснирович назвал эти слова лукавством. Он напомнил, что пять лет назад в ГУМе было открыто «огромное пространство „Секция“» — спецотдел берёт одежду российских брендов на реализацию под 30% от суммы проданного товара.

Вы не должны платить аренду, вы не должны платить персоналу, — отметил бизнесмен.

Однако, по мнению Рогова, данная схема не выгодна отечественным производителям, поскольку «магазин ничего не потратил для того, чтобы эти вещи были отшиты, и не заинтересован в их продаже». В результате, добавил телеведущий, «тебе через полгода вернут вещи в тональном креме от примерок, и ты будешь пытаться продать их сам». Дизайнер подчеркнул, что это «ненормальная практика, так как все международные компании покупают продукцию брендов».

Михаил Куснирович ушёл от прямого ответа на вопрос Рогова о том, почему «Секция» не закупает одежду российских дизайнеров.

Не менее острый спор вызвал вопрос о том, смогут ли российские дизайнеры составить конкуренцию ушедшим ведущим мировым маркам, таким как Chanel или Louis Vitton. Куснирович выразил мнение, что не смогут, так как «для создания бренда такого уровня требуется несколько десятилетий». Олеся Шиповская считает иначе.

Те, кто носит нас (одежду её бренда. — NEWS.ru), говорят, что мы не хуже Chanel и Louis Vitton. Поэтому для меня странно слышать, что мы якобы не заменим их. Ещё как заменим! Причём это произойдёт очень быстро, — пообещала дизайнер.

«Снизьте налоги, дайте субсидию — это эмоция, нам нужна финансовая модель»

Ректор РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Белгородский отметил, что Владимиру Путину недавно докладывали о положении дел в лёгкой промышленности и необходимости создания госкорпораций в данной отрасли.

Так что государство во главе с президентом будет работать в направлении возрождения индустрии, — пообещал Валерий Белгородский.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Игорь Чапурин, Олеся Шиповская, Михаил Куснирович, Алексей Фурсин и Валерий Белгородский (слева направо)

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, поддержка отечественных дизайнеров уже осуществляется. Субсидии и льготы существуют, но о них, признал чиновник, «мало знают, к сожалению, не хватает информированности».

Заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров привёл в пример Узбекистан, который «успешно осуществил программу импортозамещения и теперь фактически диктует правила всей отрасли». Он пояснил, что вопрос масштабной поддержки производителей одежды требует подробного изучения.

Представленные на Московской неделе моды бренды — это все-таки Luxury-сегмент, я не готов ответить на вопрос, этично ли государству поддерживать производство одежды высокого ценового уровня. Любая индустрия — это прежде всего финансовый расчет. Поэтому будем изучать целесообразность, — резюмировал замминистра.

Он отметил, что «хорошо шить в России будет тот, кто умеет обмениваться полной и достоверной информацией, в том числе не подменяя свои планы и задачи эмоциями».

Снизьте налоги, дайте субсидию — это эмоция. А нам нужна финансовая модель, расчёт, — подчеркнул Олег Бочаров.

В финале участники дискуссии напомнили друг другу, что представители другой индустрии — рестораторы — в трудное для них время, в период пандемии тоже много спорили и не сразу смогли договориться. Однако вскоре всё-таки пришли к единому мнению и теперь сообща решают вопросы, получая поддержку государства. Дизайнеры выразили надежду, что и им удастся решить существующие проблемы, чтобы обеспечить россиян отечественной одеждой хорошего качества.