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Netflix анонсировал четвёртый российский проект — сериал-триллер «ЗАТО»

14:43, 08 февраля 2022
Netflix анонсировал четвёртый российский проект — сериал-триллер «ЗАТО» Фото: pexels.com
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Netflix анонсировал новый, четвёртый по счёту проект в России. Им станет криминальный триллер с элементами мистики «ЗАТО». Его производством займётся кинокомпания «Русское», известная такими сериалами, как «Склифосовский» и «Зулейха открывает глаза». В сериале сыграют Анастасия Талызина, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова, Илья Маланин и другие актёры, пишет портал «Кинопоиск».

Действие сериала разворачивается в 1990-е годы в закрытом городе Лобачевск-4, где журналистка Кристина и милиционер Дашкин расследуют дело о пропавшем ребёнке.

Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит, сказал один из авторов сценария Михаил Шприц.

Ранее Netflix объявил о съёмках в России сериала, главную роль в котором сыграет Александр Петров. Это будет психологическая драма о знаменитом человеке, который оказывается в центре событий, разрушающих его личность. Сообщается, что съёмки уже начались, хотя названия у сериала пока нет. Шоураннером проекта выступает Эдуард Оганесян, известный по сериалу «Чики», а в числе продюсеров значится Фёдор Бондарчук.

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