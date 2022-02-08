Netflix анонсировал четвёртый российский проект — сериал-триллер «ЗАТО»

Netflix анонсировал новый, четвёртый по счёту проект в России. Им станет криминальный триллер с элементами мистики «ЗАТО». Его производством займётся кинокомпания «Русское», известная такими сериалами, как «Склифосовский» и «Зулейха открывает глаза». В сериале сыграют Анастасия Талызина, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова, Илья Маланин и другие актёры, пишет портал «Кинопоиск».
Действие сериала
Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит, — сказал один из авторов сценария Михаил Шприц.
Ранее Netflix объявил о съёмках в России сериала, главную роль в котором сыграет Александр Петров. Это будет психологическая драма о знаменитом человеке, который оказывается в центре событий, разрушающих его личность. Сообщается, что съёмки уже начались, хотя названия у сериала пока нет. Шоураннером проекта выступает Эдуард Оганесян, известный по сериалу «Чики», а в числе продюсеров значится Фёдор Бондарчук.