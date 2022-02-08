Netflix анонсировал четвёртый российский проект — сериал-триллер «ЗАТО»

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Художник Никас Сафронов рассказал, как дети Куравлёва распорядятся наследством отца. Речь идёт о недвижимости, которая поровну достанется сыну и дочери актёра. Но сын артиста может выкупить у сестры пятикомнатную квартиру в центре Москвы, высказал своё мнение Сафронов в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

Художник уверен, что дети Куравлёва не будут конфликтовать из-за имущества и у них всё будет хорошо. Возможно, сын Вася взял на себя всю эту историю. Сказал сестре, что квартиру она...