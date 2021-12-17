Названы имена лауреатов госпремии в области культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении в 2021 году премий в области культуры и за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. В частности, в число лауреатов вошли хореограф Борис Эйфман и худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас, сообщает пресс-служба кабмина. Премию в размере 3 млн рублей получат как деятели культуры, так и творческие коллективы.

В этом году высокую награду получит знаменитый хореограф Борис Эйфман за создание инновационного учебно-творческого учреждения — Академии танца Бориса Эйфмана. Лауреатами премии также стали художественный руководитель Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Римас Туминас и директор этого же театра Кирилл Крок. Их наградят за постановку спектакля «Царь Эдип, — говорится в сообщении.

За значительный вклад в развитие культуры присуждено шесть премий, сумма каждой — 3 млн рублей. Кроме того, награды получат начальник отдела по работе с молодёжью и волонтёрами Пушкинского музея Наталья Гомберг, автор телеолимпиады для школьников «Умницы и умники» Юрий Симонов, шеф-редактор Татьяна Смирнова и координатор Мадина Тотоонова.

Лауреатами премии также стала команда создателей детского анимационного сериала «Простоквашино» в лице Юлии Евдокимовой, Евгения Жиркова и Татьяны Киселевой.

Лучшими театральными постановками по произведениям русской классики названы спектакли трёх региональных театров: Хабаровского краевого театра юного зрителя («Два брата» по одноимённой сказке Евгения Шварца), Кировского театра юного зрителя «Театр на Спасской» («Мальчики» по роману Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы») и Севастопольского театра юного зрителя («Нос» по одноимённой повести Николая Гоголя). Красноярский тюз получит премию имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства в размере 3 млн рублей.

Кроме того, пять премий «Душа России» по 500 тысяч рублей будут вручены за вклад в развитие народного творчества.

Ранее в Москве прошла церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». Её лауреаты определяются с помощью интернет-голосования.