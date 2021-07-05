Умерла мать актрисы Натальи Андрейченко

Российская актриса Наталья Андрейченко сообщила в Instagram, что потеряла мать. Родственница знаменитой артистки скончалась 40 дней назад.

Андрейченко рассказала, что последние дни своей жизни её мать провела в больнице. Несмотря на это, они много общались, хотя и находились далеко друг от друга.

В больнице был удивительный врач, который помогал нашему с мамой общению. Он подносил к её уху мобильный телефон, и мы могли общаться по часу. Это время нас так сблизило, — поделилась актриса.

По словам Андрейченко, они успели признаться друг другу в любви и попрощаться. Мать сильно страдала в последние дни, однако смогла найти силы пообщаться напоследок с дочерью. Артистка поблагодарила её за всё и пожелала счастливого пути.

Без тебя бы меня не было. Без тебя я не могла бороться. Буду по тебе скучать. Ты теперь моя лучшая подружка! Лети! — добавила Наталья.

Наталья Андрейченко является заслуженной артисткой РСФСР. Наиболее известна по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания». Последние несколько лет актриса живёт в Мексике.

Ранее сообщалось, что мать известного российского певца Александра Барыкина умерла в возрасте 93 лет. Она пережила сына, который умер от обширного инфаркта, на 10 лет.