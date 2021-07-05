Мать Александра Барыкина умерла в возрасте 93 лет

Мать известного российского певца Александра Барыкина умерла в возрасте 93 лет. Она пережила сына, который умер от обширного инфаркта, на 10 лет.

О смерти матери певца сообщил её внук Георгий. Подробности сын Барыкина сообщать не стал, а только опубликовал архивный снимок с ней.

Бабули сегодня не стало. Запомним её такой, — написал сын автора песен «Букет» и «Аэропорт».

Известно, что в последнее время мать певца не выходила из дома. У неё были проблемы с ногами. По её словам, она жила на пенсию, которую почти полностью отдавала сиделке. Матери музыканта помогали сестра и певец Александр Серов.

Именно Александра Георгиевна помогла стать сыну музыкантом. Она купила ему первую гитару. Мать водила сына на концерты, помогала ему с образованием. Александр Барыкин умер в 2011 году во время выступления в Оренбурге. У него случился обширный инфаркт.

Как сообщалось ранее, российская певица Алла Пугачёва сообщила в социальной сети Instagram о смерти советского и российского певца и композитора Александра Кальянова. Кальянов начинал свою карьеру как звукорежиссёр. Он работал у Александра Барыкина и Пугачёвой.