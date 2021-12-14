Накануне премьеры: как прошёл закрытый показ нового «Паука» от Marvel

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялся предпремьерный показ нового фильма Marvel «Человек-паук: Нет пути домой». На мероприятии присутствовали ведущий Андрей Разыграев, израильская актриса Изабель Эйдлен, Полина Гренц и актер Дмитрий Сотниченко, хореограф Егор Дружинин и ряд блогеров. Также сегодня прошёл предпремьерный показ в Лос-Анджелесе, и критики уже успели оставить первые отзывы на портале Rotten Tomatoes — рейтинг картины составил 100%. Как прошло мероприятие — в галерее NEWS.ru.
Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Израильская актриса Изабель Эйдлен
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Полина Гренц и актер Дмитрий Сотниченко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Елена Сажина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Алика Смехова с сыном Макаром
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий Андрей Разыграев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Кирилл Колесников
Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Prokop
Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогеры Эсмеральда Данилевская (Эсми) и Никита Левинский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Хореограф, актёр Егор Дружинин с супругой Вероникой
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Alderson ss (Вася Кривовязый)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогеры Софа Купер и Саша Айс
Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Владос Мирос
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гости на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой
Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Саша Стоун (Александр Зарубин)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу и спортивный инстаграм-блогер Алексей Столяров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) с супругой Ассоль
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Светлана Степанковска
Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин (слева)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ольга (Леля) Баранова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный и гимнастка Дарья Спиридонова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru