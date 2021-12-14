Накануне премьеры: как прошёл закрытый показ нового «Паука» от Marvel

13 декабря прошёл вечер памяти актёра театра и кино, театрального режиссёра, поэта и писателя, народного артиста РСФСР Валентина Гафта (1935–2020), который ушёл из жизни в 2020 году. Мероприятие прошло в «Современнике», где артист служил с 1969 по 2020 год. «Артист редкой индивидуальности, парадоксальный поэт, необычайной щедрости душа, Валентин Иосифович всегда был центром общего притяжения», — пишет о нём театр.

На вечере собрались близкие, друзья и коллеги артиста — все те, кому посчастливилось с ним работать. Во встрече приняли участие вдова артиста Ольга Остроумова, Лия Ахеджакова, Марина Неёлова, Александр Калягин,...