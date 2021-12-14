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Накануне премьеры: как прошёл закрытый показ нового «Паука» от Marvel
Культура

Накануне премьеры: как прошёл закрытый показ нового «Паука» от Marvel

08:00, 15 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В московском кинотеатре «Октябрь» состоялся предпремьерный показ нового фильма Marvel «Человек-паук: Нет пути домой». На мероприятии присутствовали ведущий Андрей Разыграев, израильская актриса Изабель Эйдлен, Полина Гренц и актер Дмитрий Сотниченко, хореограф Егор Дружинин и ряд блогеров. Также сегодня прошёл предпремьерный показ в Лос-Анджелесе, и критики уже успели оставить первые отзывы на портале Rotten Tomatoes — рейтинг картины составил 100%. Как прошло мероприятие — в галерее NEWS.ru.

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Израильская актриса Изабель Эйдлен

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Полина Гренц и актер Дмитрий Сотниченко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Сажина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Алика Смехова с сыном Макаром

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Андрей Разыграев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Кирилл Колесников

Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Prokop

Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры Эсмеральда Данилевская (Эсми) и Никита Левинский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Хореограф, актёр Егор Дружинин с супругой Вероникой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Alderson ss (Вася Кривовязый)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры Софа Купер и Саша Айс

Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Владос Мирос

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гости на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Саша Стоун (Александр Зарубин)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу и спортивный инстаграм-блогер Алексей Столяров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) с супругой Ассоль

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Светлана Степанковска

Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин (слева)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ольга (Леля) Баранова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный и гимнастка Дарья Спиридонова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в киноцентре «Октябрь» в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

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