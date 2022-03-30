Началось разбирательство в отношении Уилла Смита после драки на «Оскаре»

Дисциплинарное разбирательство начала американская Академия киноискусств в отношении актёра Уилла Смита. Об этом сообщается в заявлении организации. На прошедшей церемонии вручения премии «Оскар» он прямо на сцене ударил по лицу комика Криса Рока.

Совет управляющих сегодня начал дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за нарушения им норм поведения, — говорится в документе.

Поясняется, что Смит в данной ситуации вступил в «неуместный физический контакт», При это он вел себя угрожающе и тем самым "нарушил базовые принципы академии".

Организация извинилась лично перед Крисом Роком, а также перед зрителями.

Заседание совета управляющих Американской академии кинематографических искусств и наук, на котором могут быть приняты меры в отношении Уилла Смита назначено на 18 апреля. В качестве наказания совет может заморозить или аннулировать членство Смита в киноакадемии.

Ранее Уилл Смит принёс свои извинения ведущему церемонии «Оскара» комику Крису Року, а также организаторам мероприятия за своё поведение.

Инцидент произошёл на церемонии вручения призов «Оскар-2022». Ведущий Крис Рок пошутил на тему причёски супруги Смита Джейды Пинкет-Смит, которая появилась на мероприятии с побритой головой. Известно, что актриса страдает от алопеции.

В 2022 году Смит получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард». Принимая награду, Смит так расплакался, что трансляцию церемонии пришлось прервать и поставить заставку «Оскара». В ходе выступления Смит извинился за происшествие с Роком.