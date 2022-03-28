Уилл Смит извинился перед ведущим церемонии «Оскар»

Американский актёр Уилл Смит принёс свои извинения ведущему церемонии «Оскара» комику Крису Року, а также организаторам мероприятия за своё поведение. Накануне артист вышел на сцену и ударил Рока после шутки про его жену Джейду Пинкетт-Смит. Об этом актёр написал на своей странице в Instagram (деятельность в России запрещена).

Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Моё поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно, — написал Смит.

Подписчики поддержали артиста и отметили, что в мире нет идеальных людей.

Несмотря на это киноакадемия США инициировала расследование в отношении действий актёра Уилла Смита на церемонии вручения призов «Оскар-2022». Ведущий Крис Рок пошутил на тему причёски супруги Смита Джейды Пинкет-Смит, которая появилась на мероприятии с побритой головой. Известно, что актриса страдает от алопеции.

В 2022 году Смит получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард». Принимая награду, Смит так расплакался, что трансляцию церемонии пришлось прервать и поставить заставку «Оскара». В ходе выступления Смит извинился за происшествие с Роком.