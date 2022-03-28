В США начато расследование после инцидента с Уиллом Смитом на «Оскаре»
Американская киноакадемия начала расследование после инцидента с Уиллом Смитом на «Оскаре»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:33, 29 марта 2022
Фото: YouTube
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Расследование в отношении действий актёра Уилла Смита на церемонии вручения призов «Оскар-2022» начала киноакадемия США. Смит в ходе воскресного мероприятия ударил ведущего церемонии Криса Рока. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-службы киноакадемии.
Академия осуждает действия мистера Смита в ходе вчерашнего шоу. Мы начали официальное расследование инцидента и изучим возможные дальнейшие действия и последствия в соответствии с собственными правилами, стандартами и законами Калифорнии, — приводит СМИ заявление киноакадемии.
Инцидент произошёл на 94-й церемонии вручени наград «Оскар» американской киноакадемии. Ведущий Крис Рок пошутил на тему причёски супруги Смита Джейды Пинкет-Смит, которая появилась на мероприятии с побритой головой. Ранее актира жаловалась на алопецию. После шутки Рока Смит вышел на cцену и ударил его по лицу.
В 2022 году Смит получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль за катину «Король Ричард». Принимаю награду, Смит так расплакался. что трансляцию церемонии прилось прервать и поставить заставку «Оскара». В ходе выступления Смит извинился за происшествие с Роком.
После завершения церемонии в Twitter американской киноакадемии появилась запись о том, что организация «не одобряет насилие в любой форме». При этом конкретно инцидент со Смитом упомянут не был.
Сообщение киноакадемии вызвало возмущение пользователей социальных сетей и мировых СМИ. Многие задались вопросом, почему Смит после драки не был удалён из зала.