https://static.news.ru/photo/cad75166-7355-11ea-9127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музей Победы а Поклонной горе в Москве опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обратит внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания. Её запустили для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Посетители онлайн-экскурсий также смогут сами выбрать темы будущих туров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе музея. Гости смогут проголосовать рассказы о военной технике, самых известных фронтовых собаках, быте солдат в военное время и подвигах маленьких героев войны.

Экскурсовод познакомит слушателей с защитниками Сталинграда и расскажет об особенностях самой диорамы. В конце программы виртуальным путешественникам предложат ответить на вопросы, и самые активные получат подарки от музея, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник провёл первую экскурсию в режиме онлайн. Крепость временно закрыта для посетителей из-за запретов, которые ввели в связи с пандемией коронавируса.