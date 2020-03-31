Музей Победы а Поклонной горе в Москве опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обратит внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания. Её запустили для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.
Посетители онлайн-экскурсий также смогут сами выбрать темы будущих туров,
Экскурсовод познакомит слушателей с защитниками Сталинграда и расскажет об особенностях самой диорамы. В конце программы виртуальным путешественникам предложат ответить на вопросы, и самые активные получат подарки от музея, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник провёл первую экскурсию в режиме онлайн. Крепость временно закрыта для посетителей из-за запретов, которые ввели в связи с пандемией коронавируса.
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