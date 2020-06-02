Мосгорнаследие обязало очистить фасад дома на Сретенке от кондиционеров

https://static.news.ru/photo/9bd042e6-a4e8-11ea-be88-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.mos.ru

Мосгорнаследие обязало владельца архитектурного памятника на Сретенском бульваре очистить фасад от навесного оборудования: блоков кондиционеров, вытяжек и незаконно установленных вывесок.

Предписание коснулось пользователей помещений построенного в 1902 году дома страхового общества «Россия», являющегося памятником федерального значения. Главный фасад здания со стилизованной готической башней обращён к Тургеневской площади.

По информации «Яндекс.Карт», в историческом доме расположены ресторан, хостел, салоны красоты и другие предприятия торговли и сферы услуг.

Пользователь здания попытался оспорить в суде требования столичного ведомства, однако Арбитражный суд отказал ему и подтвердил необходимость проведения работ по сохранению дома, — цитирует ТАСС предписание Мосгорнаследия.

Демонтаж навесного оборудования должен завершиться до 1 октября.

Как писал NEWS.ru, в феврале в Москве завершился первый этап реконструкции кинотеатра «Художественный». Реконструкция памятника архитектуры рассчитана на весь 2020 год.