Мосгорнаследие обязало очистить фасад дома на Сретенке от кондиционеров

Мосгорнаследие обязало владельца архитектурного памятника на Сретенском бульваре очистить фасад от навесного оборудования: блоков кондиционеров, вытяжек и незаконно установленных вывесок.
Предписание коснулось пользователей помещений построенного в 1902 году дома страхового общества «Россия», являющегося памятником федерального значения. Главный фасад здания со стилизованной готической башней обращён к Тургеневской площади.
По информации «Яндекс.Карт», в историческом доме расположены ресторан, хостел, салоны красоты и другие предприятия торговли и сферы услуг.
Пользователь здания попытался оспорить в суде требования столичного ведомства, однако Арбитражный суд отказал ему и подтвердил необходимость проведения работ по сохранению дома, — цитирует ТАСС предписание Мосгорнаследия.
Демонтаж навесного оборудования должен завершиться до 1 октября.
Как писал NEWS.ru, в феврале в Москве завершился первый этап реконструкции кинотеатра «Художественный». Реконструкция памятника архитектуры рассчитана на весь 2020 год.
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