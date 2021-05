Мистер Биг вернётся на экраны в продолжении «Секса в большом городе»

https://static.news.ru/photo/b6b9f980-bed2-11eb-bb40-96000091f725_660.jpg Крис Нот Фото: Craig Blankenhorn/Global Look Press

Продюсер культового сериала «Секс в большом городе» Майкл Патрик Кинг порадовал фанатов новостью о мистере Биге. Актёр Крис Нот, игравший «мужчину мечты» Кэрри Брэдшоу, вернётся на экраны в продолжении истории, передаёт Variety.

В спин-оффе «Секс в большом городе: И просто так...» (And Just Like That) актёр предстанет в роли своего героя мистера Бига. Подробности его участия не сообщаются, однако поклонники уже счастливы. После того как исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл отказалась участвовать в проекте, фанаты сериала начали переживать за возвращение других важных героев истории.

Я очень рад снова работать с Крисом над «And Just Like That...». Как мы могли бы когда-нибудь сделать новую главу истории «Секса в большом городе» без нашего мистера Бига? — отметил Майкл Патрик Кинг.

10-серийная лента HBO Max «Секс в большом городе: И просто так...» начнёт производство этим летом. Съёмки пройдут в Нью-Йорке. Поклонники вновь увидят на экранах Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотту (Кристин Дэвис) и Миранду (Синтия Никсон). Теперь полюбившийся зрителям сериал расскажет о сложной реальности жизни и дружбы в 50 лет.

Ранее сообщалось, что в продолжении «Секса в большом городе» появится небинарная героиня. Роль досталась звезде «Анатомии страсти» Саре Рамирес.