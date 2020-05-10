Мишустин поздравил Наталью Бондарчук с днём рождения

https://static.news.ru/photo/4ed32efc-9298-11ea-a705-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бондарчук Фото: Andrei Ladygin/Russian Look

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил актрису и режиссёра Наталью Бондарчук с 70-летним юбилеем.

Он отметил, что яркая индивидуальность, талант и обаяние позволили артистке воплотить множество образов.

Каждая роль — пронзительная история любви, которая заставляет зрителей размышлять, переживать, испытывать сильные эмоции. Многие из ваших работ стали шедеврами мирового кино, — написал Мишустин в своей поздравительной телеграмме.

По его словам, успех Бондарчук сопутствует и в режиссуре. Особенно премьер отметил исторические фильмы о великих русских писателях.

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