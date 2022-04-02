«Месяц назад в моих руках был микрофон»: певец Макс Барских вступил в ВСУ

Украинский певец Николай Бортник, известный под псевдонимом Макс Барских, заявил о вступлении в Вооружённые силы Украины (ВСУ). О решении бросить микрофон и взять в руки оружие артист рассказал в Instagram (деятельность в России запрещена).

С завтрашнего дня начинаю учёбу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках — микрофон. Время меняется​, — сообщил он.

11 марта Барских запретил использование своих песен в любом виде на территории России, в том числе в качестве саундтреков к фильмам. Он также отметил, что изымает весь каталог своих песен из цифрового пространства России, и предложил украинским артистам последовать его примеру.

Однако выступлениями в России он всё-таки не пренебрегает. Директор артиста Кирилл Фельдман заявил, что музыкант готов давать концерты за долларовый гонорар, но для организации мероприятия «необходимо понимать», что за люди заказывают выступление.

Российский продюсер Иосиф Пригожин назвал Макса Барских негодяем, который демонстрирует некорректное отношение к собственным слушателям. По его словам, украинский музыкант демонстрирует типичный пример звёздной болезни, а изъятие музыки никакого ущерба российским слушателям не нанесёт.