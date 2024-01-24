«Мажор», слова о Прилучном, уход из театра: где сейчас актер Павел Чинарев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Чинарев

Актер Павел Чинарев активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах сейчас задействован артист, что известно про его личную жизнь?

Чем известен Чинарев

Павел Чинарев родился 23 мая 1986 года в Санкт-Петербурге. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

После окончания академии Чинарев был принят в театр «Приют комедианта». С 2011 года также сотрудничал с «Театром Post».

Дебют актера в кино состоялся в сериале «Опера: Хроники убойного отдела» в 2004 году. Также он снимался в проектах «Преступление и наказание», «Одержимый», «Иван и Толян», «Мажор», «Клим», «Маршрут построен», «Доктор Рихтер», «Мажор 3», «Фея», «Метод 2», «Запретная зона», «Мажор. Фильм», «Однажды в пустыне», «Мажор в Сочи» и других.

Всего в фильмографии артиста более 50 работ.

В 2016 году Чинарев женился на актрисе Алене Бондарчук. Пара воспитывает сына Макара.

Что Чинарев говорил про Богомолова

Павел Чинарев также играет в МХТ им. Чехова в спектаклях Константина Богомолова. С ним он познакомился случайно — в петербургском «Приюте комедианта».

«Для Богомолова главное — личное высказывание. Это авторский театр на 200%. Поэтому в первую очередь мы идем на спектакль Богомолова, а потом уже на автора», — высказывался Чинарев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Павел Чинарев

Что Чинарев говорил про Прилучного

Персонаж Павла Чинарева в «Мажоре» — угонщик Ваня. Артист рассказывал, что роль принесла ему большую популярность и он даже «украл несколько девичьих сердец» у коллеги по проекту Павла Прилучного.

«Тут дело не в роли, а в определенном хайпе вокруг сериала. У „Мажора“ много серьезных плюсов — высокий рейтинг, это первый отечественный проект, который купил Netflix. Как я понимаю, львиная доля аудитории — женская, хотя мужчины тоже смотрят. Вот и получилось, что я у Пашки Прилучного украл несколько тысяч девичьих сердец», — говорил актер.

Почему Чинарев ушел из «Театра Post»

В 2023 году Павел Чинарев признался, что ушел из «Театра Post» не из-за переезда из Санкт-Петербурга в Москву, а потому что «перенастроился на другие вещи».

«Театр Post занимается своей эстетикой, своими поисками, уникальными как для зрителя, так и для артиста. Но работы в кино, которая мне приносит деньги, её стало так много, что я понял: когда прихожу обратно к ребятам, посидеть на кухне и покивать: „Да-да, пост-пост, постдраматический. Я в курсе. Я с вами“, — это уже двойная игра. Я уже не совсем в теме: перенастроился на другие вещи», — объяснял артист.

Чем сейчас занимается Чинарев

Павел Чинарев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Карамазовы», «Мастер и Маргарита», «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» и «Бесприданница».

В 2023 году артист снялся в проектах «Кошка», «Сансара» и «Секс. До и после». В 2024 году также должны выйти картины «Степные боги» и «Этерна» с его участием.

Читайте также:

Елена Майорова, смерть матери, дочь: как сейчас живет актер Олег Васильков

«6 кадров», поддержка СВО, трое сыновей: куда пропал актер Андрей Кайков

Хабенский, концерты для ВСУ, отказ от РФ: где сейчас актер Алексей Горбунов