Мартиросян опроверг закрытие шоу «Игра»

Комик Гарик Мартиросян опроверг в разговоре с NEWS.ru информацию о закрытии шоу «Игра» на ТНТ.

Я не слышал такой информации. Из-за коронавирусных ограничений отменяют все съёмки, где есть зрители в зале. Другой информации нет, — сказал Мартиросян.

По его словам, съёмки могут перенести на неделю.

Ранее Telegram-канал Super со ссылкой на свои источники сообщил , что телеканал ТНТ принял полностью закрыть проект. Якобы все сотрудники шоу уже были обы этом уведомлены. В пресс-службе ТНТ рассказали, что шоу приостановлено. Это связано с обострением ситуации с коронавирусом. Отмечаются, что речь идёт о переносе съёмок до стабилизации эпидемиологической обстановке в Москве.

Шоу "Игра" представляет собой соревнование 12 команд комиков за 30 млн рублей. Игроки поделены по принципу "новая школа" юмора и "олд скул". Членами жюри выступают Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Нурлан Сабуров и Юлия Ахмедова.