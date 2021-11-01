Мартиросян опроверг закрытие шоу «Игра»

Комик Гарик Мартиросян опроверг в разговоре с NEWS.ru информацию о закрытии шоу «Игра» на ТНТ.
Я не слышал такой информации. Из-за коронавирусных ограничений отменяют все съёмки, где есть зрители в зале. Другой информации нет, — сказал Мартиросян.
По его словам, съёмки могут перенести на неделю.
Ранее Telegram-канал Super со ссылкой на свои источники
Шоу "Игра" представляет собой соревнование 12 команд комиков за 30 млн рублей. Игроки поделены по принципу "новая школа" юмора и "олд скул". Членами жюри выступают Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Нурлан Сабуров и Юлия Ахмедова.