https://static.news.ru/photo/a2856f8c-3236-11ea-b0ef-fa163e074e61_660.jpg Люк Бессон Фото: Zz-Arch Sam/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известного режиссёра Люка Бессона приговорили к штрафу в €10 тысяч за увольнение помощницы в компании EuropaCorp в 2018 году. По информации телеканала BFMTV, девушка в этот момент находилась на больничном.

Также сама компания по решению суда города Бобинье оштрафована на €20 тысяч. Однако EuropaCorp испытывает серьёзные финансовые трудности.

Как ранее писал NEWS.ru, Софи Ф. была основной ассистенткой кинематографиста в течение четырёх лет, когда он работал во Франции. Она рассказала, что Бессон заставлял её очень много работать и по вечерам, и в выходные, и даже во время отпуска.