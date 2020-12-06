Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра

https://static.news.ru/photo/c34e8512-377d-11eb-bc94-fa163e074e61_660.jpg Лариса Голубкина Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Лариса Голубкина в настоящее время находится в больнице — 80-летняя актриса получила тяжёлую травму в виде перелома шейки бедра. Об этом рассказала её подруга Ольга Богданова.

Богданова очень надеется, что перелом обойдётс для её коллеги без тяжёлых последствий и в пример приводит актёра Владимира Зельдина, который в 95 лет ломал шейку бедра, но сумел восстановиться.

Ему сделали операцию и он, как мы говорим, после этого скакал, — рассказала актриса в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ .

Сама вдова Андрея Миронова и исполнительница главной роли в «Гусарской балладе» о своей травме говорит неохотно. Актриса находится в госпитале.

Сейчас просто нет спектаклей. Всё тихо. Да и вообще — вы же не дадите мне денег на операцию. Старость — не радость. Всё может быть, — пожаловалась Голубкина журналистам в телефонном разговоре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 9 марта президент Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с юбилеем. Актрисе исполнилось 80 лет.