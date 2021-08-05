«Пусть насосутся Мишкиной крови»: смягчат ли приговор Ефремову

Адвокаты актёра Михаила Ефремова, уже год отбывающего наказание в колонии за смертельное ДТП, пожаловались на вынесенный ему приговор сроком в 7,5 года и попросили суд о смягчении наказания. Рассмотрение жалобы состоится 15 сентября. Есть ли у адвокатов шансы сократить срок заключения артиста и перевести его в колонию-поселение? Заслужил ли Ефремов смягчения приговора? Позицию защитников актёра, его друзей и родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова выяснил NEWS.ru.

Что может помочь адвокатам Ефремова смягчить приговор

Это уже не первая попытка адвокатов артиста смягчить ему приговор за смертельное ДТП. На этот раз защитники Ефремова основательно подготовились к слушанию и выдвинули сразу несколько аргументов в его пользу: актёр выплатил все компенсации за моральный ущерб семье погибшего, неоднократно извинился перед ними, демонстрирует хорошее поведение в колонии и работает. Основанием для подачи жалобы также послужила благотворительная деятельность Ефремова, которой тот занимался ещё до происшествия.

В документе также говорится о нестабильном психическом состоянии артиста и других проблемах со здоровьем. Адвокаты Ефремова обращают внимание суда и на то, что на иждивении актёра находятся родственники, которые сейчас остались без кормильца. Уточняется, что супруга Ефремова Софья Кругликова, много лет трудившаяся звукорежиссёром, потеряла работу.

Михаил Ефремов с женой Софьей Кругликовой Genrietta Peryan/Global Look Press

Эти факты, по мнению адвокатов артиста, могут быть учтены судом и способствовать переводу осуждённого актёра из колонии в колонию-поселение и сокращению срока заключения. Кроме того, адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин намерены выяснить, был ли пристёгнут ремнём безопасности погибший в аварии Захаров. Эта деталь также может повлиять на решение суда.

Готовы ли родственники Захарова простить Ефремова

Однако, как узнал NEWS.ru, родственники Захарова намерены выступить против смягчения приговора виновнику ДТП.

Потерпевшие говорят, что они против [смягчения приговора]. Я исполнитель воли своих клиентов. Позиция на суде будет такая, если потерпевшие это не изменят, — рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы вдовы, брата и младшего сына погибшего в ДТП.

Добровинский не верит в успех поданной жалобы и отмечает, что в жизни Ефремова она «роли не сыграет». Адвокат назвал жалобу «смешной», так как она, на его взгляд, «несуразна». При этом Добровинский оценил работу адвокатов Ефремова, заявив, что актёру не везёт с защитниками, начиная с Эльмана Пашаева.

Но нынешние адвокаты даже превзошли господина Пашаева, когда написали о том, что Ефремов сумасшедший, что-то в этом духе. Это просто смешно. Жалко, конечно, что профессионализм так падает. Поэтому я скептик насчёт того, что эта жалоба сыграет какую-то роль в жизни Ефремова, — отметил представитель потерпевшей стороны.

Что говорят друзья Ефремова о смягчении приговора артисту

Как и год назад, после аварии, сейчас мнения относительно справедливости наказания артиста оказались полярными. Одни поддерживают разгневанных потерпевших и требуют, чтобы Ефремов оставался в тюрьме весь срок, назначенный ему судом. Другие, напротив, сочувствуют актёру. Поклонники Ефремова пишут в соцсетях, что «он уже отсидел своё», «у него и так уже сломана жизнь».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Близкие друзья Ефремова выступают за смягчение приговора актёру. Их позицию в беседе с NEWS.ru озвучил актёр Михаил Горевой.

Да, Миша действительно в тюрьме работает, не на блатных должностях. Вместе со всеми шьёт эти молнии. Да, Михаил не самый молодой и не самый здоровый человек. Он имеет заслуги перед родиной. Да, случилась такая трагедия. Заслуживает ли человек прощения, смягчения? Разумеется, заслуживает, — считает Горевой.

Друг Ефремова отреагировал на мнения критиков актёра, заявив, что «каждый сам отвечает перед собой и своими убеждениями». Горевой подчеркнул, что не пожелал бы никому из них судьбы, которая случилась с его другом.