Клипмейкер Пугачёвой разоблачила «Офицеров России», критикующих Ахеджакову

Клипмейкер певицы Аллы Пугачёвой, режиссёр, член Партии Роста Ирина Миронова «разоблачила» общественную организацию «Офицеры России», критикующую Лию Ахеджакову за оскорбления ветеранов, которые, предположительно, содержатся в монологе актрисы в спектакле театра «Современник» «Первый хлеб».

Миронова заявила, что «никаких ветеранов Великой отечественной войны на сайте организации нет».

Достаточно зайти на сайт этих «офицеров», чтобы увидеть — никаких ветеранов Великой Отечественной войны там нет. Руководитель исполкома — бывший главный пиарщик ФСБ и МВД Михайлов. А председатель президиума — ветеран афганской и чеченской войн Липовой, родившийся через 15 лет после 1945 года, — отметила Ирина Миронова в заявлении, имеющемся в распоряжении NEWS.ru.

29 июля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить спектакль театра «Современник» «Первый хлеб» на предмет оскорбления ветеранов.

Жалоба на постановку поступила в Гeнпрокуратуру от представителей общественной организации «Офицеры России» 21 июля. Они посчитали оскорбительными для ветеранов монологи героев, в том числе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Её героиня по сюжету приходит на кладбище в состоянии алкогольного опьянения и произносит монолог рядом с могилой своего мужа.

Ранее российский актёр Олег Басилашвили вмешался в скандал с Ахеджаковой. В беседе с NEWS.ru артист выступил против запретов в искусстве.