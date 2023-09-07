Киркоров не назвал Пугачеву в числе тех, кому он благодарен за карьеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в беседе с NEWS.ru за кулисами шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» назвал имена людей, которым он особенно благодарен за поддержку на разных этапах своей карьеры. В этом списке — кутюрье Вячеслав Зайцев, поэты Илья Резник и Леонид Дербенев и еще несколько ярких имен. При этом артист не назвал имя бывшей супруги Аллы Пугачевой.

Киркоров признался, что считает себя очень везучим человеком, в том числе потому, что ему встречались очень яркие интересные люди на жизненном пути.

Мне очень посчастливилось в жизни — встречать ярких талантливых людей, которые в разные годы протягивали мне руку помощи и очень сильно поддерживали, — поделился артист.

Например, Вячеслав Зайцев, рассказал Киркоров, пошил «первый в моей жизни сценический костюм». В этом белоснежном костюме Киркоров выступал на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии и получил главную награду — Гран-при.

С благодарностью Киркоров вспоминает имена поэтов и композиторов, с песнями которых выходил на сцену.

Илья Резник, Леонид Дербенев... Другие поэты, и композиторы, и продюсеры. Они верили в меня, подавали мне руку и поддерживали, — подчеркнул Киркоров.

Он также отметил, что все помогавшие ему гении всегда наставляли, чтобы и сам артист по возможности помогал другим талантливым людям. Киркоров об этом помнит и, по его словам, встречая талант, старается помочь и поддержать — «по максимуму, чем могу».

Среди тех, кому благодарен за поддержку на сцене, Киркоров не назвал фамилию своей бывшей жены — Аллы Пугачевой.

Премьерный выпуск шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия» выйдет 8 сентября в 21:30. По словам продюсера телеканала «Россия» Игоря Шестакова, программа стала самым успешным пятничным шоу на российском телевидении по итогам прошлого сезона.

В этом сезоне покорять эфир приехали не только жители десятков российских городов, но также конкурсанты из Израиля, Аргентины, Индонезии, Белоруссии, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Между тем поэт Илья Резник считает, что Пугачева всегда была скупа на похвалу и очень сдержанно оценивала написанные для нее песни. Он также отметил, что в ходе совместной работы Примадонна «подминала под себя». Резник сообщил, что специально написал для Пугачевой композицию «Скупимся на любовь», потому что она отражала отношение исполнительницы к нему.

Компания «Газпром межрегионгаз» отозвала ранее поданный иск к Пугачевой с требованием взыскать с нее долг за газ. Законодательство предусматривает отзыв судебной претензии в случае, если должник добровольно погасил сумму задолженности.