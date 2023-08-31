«Газпром межрегионгаз» отозвал иск к Пугачевой по долгу за ЖКХ

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Компания «Газпром межрегионгаз» отозвала ранее поданный иск к певице Алле Пугачевой с требованием взыскать с нее долг за газ, сообщает ТАСС. Как отмечается, законодательство предусматривает отзыв судебной претензии в случае, если должник добровольно погасил сумму задолженности.

Уточняется, что об этом агентству сообщили в судебном участке мирового судьи № 437 Троицкого района Москвы, куда ранее поступило исковое заявление.

О том, что поставщик пытается взыскать с певицы долг в размере 15 тысяч рублей стало известно утром 31 августа. Речь идет об участке в ДСК «Творчество», расположенном в московском поселении Первомайское. Его площадь составляет около 1,2 тысячи квадратов.

В конце июня суд также рассматривал дело о ее задолженности в 50 тысяч рублей за аренду участка в Солнечногорске. Тогда было принято решение не взыскивать долг.

Ранее поэт Илья Резник рассказал, что Алла Пугачева всегда была скупа на похвалу и очень сдержанно оценивала написанные для нее песни. По его словам, в ходе совместной работы Примадонна «подминала под себя», а композицию «Скупимся на любовь» он написал специально для нее, потому что она отражала отношение исполнительницы к нему.