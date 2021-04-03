Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года продан за $660 тысяч

https://static.news.ru/photo/3f71f29c-94d9-11eb-adfa-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Twitter

Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан за рекордные $660 тысяч. Об этом сообщает аукционный дом Heritage Auctions.

На странице аукционного дома в Twitter сообщается, что эта сумма побила предыдущий рекорд, когда в 2020 году анонимный покупатель отдал за копию игры Super Mario Bros. $114 тысяч. Также цена за картридж стала рекордной среди продаж видеоигр в целом в мире.

Картридж видеоигры сохранился в идеальном состоянии, он хранился в запечатанной пластиковой упаковке. По данным Associated Press, игра была куплена в качестве подарка на Рождество, однако так и осталась лежать в ящике стола, где её обнаружили только в 2021 году.

Super Mario Bros. — одна из первых игр для видеоприставки Nintendo Entertainment System (NES) в США. Она является самой продаваемой. Ушедший с аукциона вариант — первая из серии видеоигр о супербратьях Марио. В ней впервые появляется и отрицательный герой игры — Боузер.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты из Национального исследовательского университета ИТМО в Петербурге изучили влияние на мозг человека компьютерных игр. Их исследование показало, что работа мозга заядлых геймеров и наркоманов имеет общие черты.