Певец Кожинов рассказал о музыкальном спектакле «История одной любви»

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Директор Театра сатиры Мамед Агаев сообщил, что приказа об увольнении народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя учреждения не поступало. На текущий день артист находится на больничном. Его слова приводит РИА Новости.

Пока никакого приказа об увольнении Александра Анатольевича с поста художественного руководителя театра не было. Сейчас он дома, на больничном, — сказал Агаев. Ранее актёр Юрий Горин рассказал, что проблемы со...