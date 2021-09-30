Певец Кожинов рассказал о музыкальном спектакле «История одной любви»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:05, 30 сентября 2021
Иван КожиновФото: id21620810/vk.com
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2 октября в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. Шилова пройдёт концерт романс-сюита «История одной любви». В нём прозвучат отрывки из произведений знаменитых русских классиков, сообщил в интервью «МИР 24» исполнитель главных партий и один из авторов спектакля Иван Кожинов.
Вообще романсы, гитара, цыгане — одно из ключевых развлечений в русской культуре того времени, это сейчас романс — уходящий жанр. В благозвучности русской прозе не откажешь — это просто симфония звуков, по своей музыкальности она не уступает романсам, а в чём-то их даже и превосходит. Иногда силу чувств может передать только музыка, — объяснил Кожинов.
Он добавил, что в концерте прозвучат отрывки из произведений Ивана Бунина, Ивана Тургенева, Льва Толстого и Ивана Шмелёва, цыганские и русские романсы. На подобную авторскую задумку его вдохновили такие шедевры литературы, как «Тёмные аллеи» Бунина, «Вешние воды» Тургенева, а также «Живой труп» Толстого.
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