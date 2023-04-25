Гвердцители потребовали лишить российского гражданства Активист Згонников потребовал лишить российского гражданства Тамару Гвердцители

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Тамара Гвердцители

Активист Андрей Згонников из «Отцов России» потребовал лишить российского гражданства народную артистку РФ Тамару Гвердцители, сообщает Telegram-канал Mash. Общественник обратился в СК и Генпрокуратуру.

Згонников считает, что Гвердцители поступает некрасиво. По его словам, артистка после начала СВО отменила тур по России, а затем перестала делиться новым творчеством и уехала за границу. Теперь же, как заявил общественник, певица намерена ездить по США с гастролями.

В этой связи Згонников потребовал лишить Гвердцители гражданства, которое та получила в 2000 году. По его словам, это необходимо сделать, чтобы после очередного «творческого молчания», она не приезжала зарабатывать в Россию.

Накануне стало известно, что ближайшим летом звезда выступит в восьми американских городах. Стоимость билетов колеблется от $75 до $125 долларов (от 6,5 до 11 тысяч рублей). Кроме того, Mash сообщил, что артистка готова выступать на корпоративах за $50 тысяч.

Ранее комик Михаил Галустян заявил, что не намерен «сваливать из России» после получения армянского гражданства. О появлении еще одного паспорта артист сообщил ранее, вызвав ряд осуждающих комментариев со стороны патриотического сообщества.