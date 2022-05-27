«Голос Шукшиной нужен России»: в Госдуме предрекли актрисе карьеру политика Высказывания Марии Шукшиной о вакцинации, Малахове, бескультурье и спецоперации сделали актрису лидером мнений

Мария Шукшина / Фото Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Имя актрисы Марии Шукшиной, отмечающей 27 мая 55-летие, в последние два года чаще звучит не в связи с новыми ролями в фильмах и спектаклях, а из-за её громких заявлений на острые социальные и общественно-политические темы. На фоне активности Шукшиной в медиапространстве возникли слухи о планах артистки создать и возглавить собственную партию. NEWS.ru собрал самые яркие высказывания актрисы и выяснил, есть ли у неё шансы на политическую карьеру.

Против вакцинации, Малахова, бескультурья и за спецоперацию

Постепенное превращение Марии Шукшиной в общественного деятеля началось во время пандемии COVID-19. Актриса выступала с критикой вакцинации от коронавируса. Она пыталась доказать, что эффективность препаратов была недостаточно проверена, спорила с врачами и осталась при своём мнении. С тех пор за Шукшиной закрепилась слава «главной антиваксерши России». По мнению актрисы, её позицию разделяет «80% населения России, лауреаты Нобелевской программы, учёные с мировым именем, огромное число докторов наук и просто честных людей».

Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи, — утверждала в своём Telegram-канале Мария Шукшина.

Немалую поддержку поклонников и коллег актриса получила после ряда заявлений о кризисе культуры. По её мнению, «думать в России немодно» и «классического театра, который видел своей целью преображение человека через переживания, сострадание, размышления, мысль, больше нет».

Разжёванная жвачка, дешёвые комедии и антрепризы, состряпанные фальшивые страсти на ТВ, в театре и кино. Умных спектаклей, фильмов — единицы, — отмечала она.

Одно из самых заметных выступлений Шукшиной состоялось на церемонии вручения госнаград деятелям культуры премьер-министром Михаилом Мишустиным, из рук которого она получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В своей речи артистка заявила о катастрофе в культуре, которую поразил «вирус бескультурья». Она подчеркнула, что от него никто не умирает, но он выкашивает целое поколение. Шукшина выразила уверенность, что в обществе есть запрос на духовность и нравственность, а игнорировать его — это преступление перед людьми. В беседе с NEWS.ru народный артист России Александр Панкратов-Чёрный согласился с мнением коллеги, заявив, что «духовные ценности отодвигаются на второй план» и что «в культуру должны прийти люди, ценящие настоящее, подлинное искусство».

Мария Шукшина выступила автором петиции с призывом о закрытии телевизионных ток-шоу, где обсуждается личная жизнь звёзд. На днях она снова раскритиковала развлекательные программы, предложив заменить «Пусть говорят» и другие проекты на передачи о героях спецоперации РФ на Украине.

Хотелось бы напомнить руководителям федеральных каналов, что одной из целей ведущейся против России информационной войны является разрушение наших исконных духовно-нравственных ценностей и замена их западными. В этом русле на руку противнику играет возвращение постирочных программ, — заявила актриса.

С первых дней проведения спецоперации РФ на Украине Шукшина последовательно выступает как сторонница действий Владимира Путина, из-за чего была включена в чёрный список Латвии. По словам актрисы, «украинцам надо открыть глаза».

Какую национальность мирно поддерживают люди с цитатами Гитлера и свастикой на брюхе?! Кто из украинцев мне сможет доказать, что эти существа — сторонники независимой Украины, а не нацисты и последователи самого кровавого убийцы — Адольфа Гитлера?! Это не те, кого можно менять, а это те, для которых необходимо создавать новый Нюрнберг и судить, как судили тех, кто развязал войну в 1939 году! — считает артистка.

Мария Шукшина Игорь Иванко/АГН «Москва»

Зачем Шукшина выступает с политическими высказываниями и хочет ли создать партию?

Свою активность в соцсетях и медиапространстве с общественно-политическими высказываниями Мария Шукшина объясняет тем, что является «сторонницей государственного мышления» и мыслит себя «как ополченец — человек, способный на совместные действия по спасению, защите и сохранению Отечества». Она признавалась, что совесть никогда не позволяла ей «упиваться своим достатком, пока другие живут по-другому».

Я знаю, это передано мне от папы. Любовь к людям, жалость к ним, неспокойное совестливое существование и отторжение тучной, «бахатой» жизни при всех данных мне от Бога возможностях. В Евангелии есть очень хорошая притча о талантах, которую говорит Иисус. Нельзя зарывать свой талант в землю, Господь накажет. Что Богом дано, то Богу и отдай через свое служение Родине и народу. Наверное, это и есть самое важное, наверное, это и есть смысл жизни, — рассуждает актриса.

Некоторое время назад в интернете распространилась информация о намерении Марии Шукшиной создать «Женскую партию защиты семьи и России». Однако актриса назвала её фейком, обвинив авторов недостоверных сообщений в желании похайпить на её имени.

Народный артист России Сергей Никоненко рассказал NEWS.ru, что знает Шукшину с шестилетнего возраста. Тогда, в 1973 году, Никоненко как режиссёр снимал фильм «Птицы над городом» и сам сыграл в нём, а маленькую Машу пригласил на роль дочери своего героя. Актёр отметил, что сейчас они снова играют отца и дочь — в спектакле «Калина красная» по повести Василия Шукшина в театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной.

На сцене Маша зовет меня батей по сценарию, но и вне сцены иногда обращается так же — батя. Я рад тому, что девочка Маша выросла в талантливую актрису и телеведущую, а теперь и в общественницу, — признался Сергей Никоненко.

Депутат Госдумы, актёр Николай Бурляев в разговоре с NEWS.ru заявил, что одобряет гражданскую позицию Марии Шукшиной, и призвал «достойную дочь своего отца не сворачивать с этого пути».

Думаю, её честные прямые речи импонируют не только мне, но и значительной части российского общества: и нашего кинематографического сообщества, и населения нашей великой страны. Я искренне желаю Марии не сворачивать с выбранного ею пути, идти и дальше по жизни с высоко поднятой головой, — сказал Николай Бурляев.

По мнению депутата Госдумы, «голос Марии Шукшиной как общественного деятеля нужен и особенно важен для сегодняшней России». Бурляев допустил, что «со временем её голос будет звучать всё громче и с политической трибуны».