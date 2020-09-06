Большая культурная лень: в «Николо-Ленивце» прошёл фестиваль «Архстояние»

В московском Малом театре прошла церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым. В ней участвовали десятки людей — поклонники, коллеги и друзья актёра.

Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась с утра. Они проводили Клюева продолжительными аплодисментами и словами благодарности. Позже Клюева похоронят на Троекуровском кладбище. Актёр скончался 1 сентября в возрасте 76...