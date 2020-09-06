Большая культурная лень: в «Николо-Ленивце» прошёл фестиваль «Архстояние»

В Калужской области прошёл 15-й ежегодный фестиваль «Архстояние». Темой юбилейного мероприятия стала лень. Десятки современных художников представили свои работы по заданной теме, а также рассказали, что именно они вкладывают в понятие «лень».
Зрители во время спектакля «Переходный период на фестивале «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец»
Владимир Астапкович/РИА Новости
Архитектурное сооружение «Беседка» работы Ивана Горшкова
Владимир Астапкович/РИА Новости
Аудиоспектакль для одного «Мы выйдем с собой погулять в лес»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Арт-объект Алексея Луки «Дом-антресоль»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Инсталляция Степана Владовского и Марии Левченко «Занавес!»
Владимир Астапкович/РИА Новости
Арт-объект «Ротонда» автора Александра Бродского
Владимир Астапкович/РИА Новости
Арт-объект Игоря Шелковского «Красный лес»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Арт-объект Кати Финкельштейн «Игры в корни»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Фрагмент спектакля «Переходный период»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Фрагмент спектакля «Переходный период» в инсталляции Игоря Шелковского «Красный лес»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Сергей Киселев/АГН «Москва»
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