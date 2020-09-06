16+

Рубрики

Медиа

Архив

Зрители во время спектакля «Переходный период на фестивале «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец»
Культура

Большая культурная лень: в «Николо-Ленивце» прошёл фестиваль «Архстояние»

17:08, 06 сентября 2020
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В Калужской области прошёл 15-й ежегодный фестиваль «Архстояние». Темой юбилейного мероприятия стала лень. Десятки современных художников представили свои работы по заданной теме, а также рассказали, что именно они вкладывают в понятие «лень».

Зрители во время спектакля «Переходный период на фестивале «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец»

Владимир Астапкович/РИА Новости

Архитектурное сооружение «Беседка» работы Ивана Горшкова

Владимир Астапкович/РИА Новости

Аудиоспектакль для одного «Мы выйдем с собой погулять в лес»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Арт-объект Алексея Луки «Дом-антресоль»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Инсталляция Степана Владовского и Марии Левченко «Занавес!»

Владимир Астапкович/РИА Новости

Арт-объект «Ротонда» автора Александра Бродского

Владимир Астапкович/РИА Новости

Арт-объект Игоря Шелковского «Красный лес»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Арт-объект Кати Финкельштейн «Игры в корни»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Фрагмент спектакля «Переходный период»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Фрагмент спектакля «Переходный период» в инсталляции Игоря Шелковского «Красный лес»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео