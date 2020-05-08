Эксперты обсудили ситуацию в индустрии развлечений до и после коронавируса

https://static.news.ru/photo/281d9cb2-913e-11ea-83ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские режиссёры, продюсеры и театральные деятели приняли участие в онлайн-сессии «Театр на „удалёнке“. Индустрия развлечений времен коронавируса», которая прошла на площадке Фонда Росконгресс.

В ходе видеоконференции участники оценили ситуацию в сфере культуры, а также меры поддержки и её дальнейшие перспективы. Они обсудили работу культурных учреждений и их сотрудников во время пандемии и ответили на вопрос, почему «цифра» не может заменить общение артиста и зрителя.

По оценкам Минкульта, не менее 100 млн рублей потеряют крупные театры в период самоизоляции — зрители сдают билеты на несостоявшиеся спектакли, места на летние постановки «впрок» никто не выкупает, — констатировали в пресс-службе Росконгресса.

Там отметили, что в настоящее время ведомство прорабатывает план финансовой помощи подведомственным учреждениям, однако не все смогут ими воспользоваться.

Участники онлайн-сессии также выразили надежду, что индустрия вскоре вернётся к полноценному «живому» формату.

Ранее NEWS.ru писал, что за пять нерабочих недель из-за пандемии коронавируса театры в Москве понесли многомиллионные убытки. Потери оцениваются в суммы от 20 млн до 300 млн рублей.