Экс-гитарист Пугачевой рассказал о патриотизме Ротару Экс-гитарист Пугачевой Левшин: Ротару была патриотом СССР

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

София Ротару

Певица София Ротару очень изменилась после смерти своего мужа музыканта Анатолия Евдокименко, заявил экс-гитарист Аллы Пугачевой заслуженный артист России Александр Левшин, комментируя то, как артистка относится к России сегодня. По его словам, в свое время Ротару была очень патриотически настроена по отношению к СССР.

Она раньше Пугачевой начала петь комсомольские песни. Она была очень патриотически настроенной к СССР. А когда на Украине все началось, она вдруг стала антипатриотичной. Пусть она в себе разберется. Мне кажется, она изменилась после смерти мужа. Времена меняются, и каждый выбирает свою дорогу, — сказал он.

Ранее продюсер и режиссер Виктор Кинн заявил, что Ротару уже в 80-е и 90-е годы, выступая на концертных площадках по всему СССР, была артисткой и человеком с «очень большим гонором», поэтому конкурировала с Аллой Пугачевой за место главной певицы советской и российской эстрады. Он напомнил, что Ротару и Пугачева всегда недолюбливали друг друга и даже не участвовали в одних концертах.

Пятиэтажную крымскую виллу певицы Софии Ротару стоимостью 2 млрд рублей предложили переделать под госпиталь и санаторий для участников СВО. С просьбой выйти в суд с иском об изъятии Villa Sofia в Генпрокуратуру РФ обратились активисты движения «Ветераны России», обвинив ее в финансовой поддержке ВСУ.