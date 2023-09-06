«Его смерть — народное горе»: почему Шатунов остается любимцем миллионов Экс-солист «Ласкового мая» рассказал NEWS. ru о группе, Разине и объяснил популярность коллектива

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня исполнилось бы 50 лет Юрию Шатунову. Самый яркий солист «Ласкового мая» скончался 30 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности. Почему Шатунова до сих пор любят и помнят сотни тысяч поклонников в России, как начинался и почему распался «Ласковый май», в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал Александр Яковлев — певец, композитор и создатель ансамбля «Оркестр Яковлева» (Grand Melody Orchestra), который сам начинал свою музыкальную карьеру в одном из составов группы.

В чем был секрет народной любви к Шатунову

— Основная уникальность «Ласкового мая» и Юры Шатунова как первого солиста группы — в том, что это первый массовый молодежно-детский попсовый танцевально-музыкальный проект в нашей стране. До этого что-то появлялось — но не становилось именно масштабным явлением. Совсем маленькие пацаны, тем более с таким бэкграундом, как сироты, — такого не было. И песни жалостливые. А ведь русские любят пожалеть.

Конечно, Юра был талантливым, харизматичным. Без профессионального музыкального образования — он самоучка. Сам выучился играть на баяне, на гитаре, на пианино...

Кто помог «Ласковому маю» стать таким популярным

Выброси из этой истории Андрея Разина — талантливого продюсера, я убежден, что популярность группы осталась бы на уровне городов Оренбуржья. Не напиши Сережа Кузнецов песни, которые стали просто хитами поколения, — тоже бы проект не состоялся. Не появись Юра Шатунов, который своим слезным голосом это все пропел, — тоже бы не срослось. Так что, как говорится, «сошлись звезды».

Андрей Разин первым придумал отдать кассету с песнями «мая» проводникам поездов дальнего следования. Расчет был на то, что в поездах перемещается огромное количество жителей, тогда еще Советского Союза. Люди едут на дальние расстояния, им скучно — песня поможет скоротать дорогу.

Кассета играет по кругу, песни и название группы намертво впечатываются в память. Гениальный продюсерский ход Разина, и он сработал! Тем более тогда, в 1980-х, музыкальных групп было мало, а молодежных — мальчиковых — не было совсем. Были ВИА — вокально-инструментальные ансамбли. Как «Самоцветы» Юрия Маликова, которых очень любили и советские слушатели, и партийная элита. Они были профессионалами высокого уровня.

Но «Ласковый май» — это все-таки другое. Парень из народа, как будто делегированный и выбранный самим народом — мол, иди, Юра, и пой для нас.

Следом за поездами песни «Ласкового мая» зазвучали на палаточных рынках, в ларьках, которых было много на площади у любого вокзала, где продавалось все, начиная от аудиокассет и заканчивая помадами, брюками, тряпками... И из колонок лились песни в исполнении Шатунова... В Москве на центральных вокзалах и площадях Разин сам договаривался с владельцами этих палаток, чтобы они ставили кассеты группы.

Впоследствии этими методами пользовались, насколько мне известно, продюсеры и директора всех исполнителей и коллективов 1990-х. Но первым-то был Разин, об этом следует помнить.

Как набирали молодежь в уже раскрученный «Ласковый май»

— Позже Разин придумал запускать с гастролями по стране не один состав «Ласкового мая», а несколько одновременно. Группа уже собирала стадионы (музыкальные концерты проходили на стадионах, тоже примета времени). С такого расстояния все равно не видно, кто там поет. И один состав «мая» сегодня пел, допустим, в Самаре, второй — в Саратове, третий — в Туле, четвертый, к примеру, в Краснодаре...

Денег же больше получается, чем если бы выступал один коллектив! При этом на всех концертах играла фонограмма Шатунова. И это тоже было ноу-хау Разина.

В последующие остальные составы группы попадали не только детдомовские дети, но также и «домашние» из вполне благополучных семей.

Я тогда жил в Казани, окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Но в промежутке между Чайковским и Рахманиновым мне нравилась поп-музыка. Пришел на проходивший в нашем городе концерт «Ласкового мая», после концерта прорвался за кулисы, познакомился с директором группы. Это был не Разин, который, разумеется, не мог гастролировать со всеми «маями» сразу, а один из его помощников. И директор предложил мне приехать «показаться» в Москву на их площадке.

Я приехал. И совсем скоро уже стоял на сцене в качестве солиста так называемого четвертого состава. Вместе с Владимиром Шурочкиным, которого сейчас зрители знают как папу и продюсера певицы Нюши. Он начинал также в допсоставе «Ласкового мая», как и я.

Почему на самом деле распался «Ласковый май»

— Ребята перерастали группу и уходили в самостоятельное плавание. До фига солистов, у каждого амбиции, и все хотели самостоятельного творчества, а не годами открывать рот под чужую «фанеру». Одним из первых из группы ушел, кстати, сам Шатунов.

Сережа Кузнецов — автор песен — ушел еще раньше, из-за конфликта с Разиным. Кто был на самом деле виноват, уже и не разберешь. Но это частое явление в музыкальных коллективах — внутренний конфликт, раскол и, как следствие, распад.

Существует ли на самом деле «проклятие «Ласкового мая»

— Я не верю в то, что солисты группы уходили из жизни в молодом возрасте якобы из-за какого-то мифического проклятия «Ласкового мая». Скорее всего, это связано с образом жизни. Ну вот смотрите. В качестве солиста «Ласкового мая» я получал с концерта от 50 до 100 рублей. Для сравнения: моя мама, будучи серьезным авторитетным специалистом, зарабатывала 200 рублей в месяц по тем временам. А я за один концерт от 50 до 100!

Теперь представьте, что огромные шальные деньги падают на неокрепшую психику мальчика, которому еще нет и 20 лет. Учитывая, что все-таки значительная часть ребят в группе были выходцами из детдома, то некому было им объяснить, что у славы есть и обратная сторона. Бухали страшно. Кто-то сумел вовремя остановиться. А кто-то не успел. БОльшая часть трагедий артистов «мая» произошла все-таки из-за алкоголя или последствий его употребления — аукнулось через годы.

«Смерть Шатунова стала настоящим народным горем»

— Он выстоял в 1990-х. Все-таки сумел создать семью, стал отцом двоих детей. Был востребованным сольным исполнителем до последних своих дней, концерты были расписаны на месяцы вперед. Те люди, которые были фанатами «Ласкового мая» в 1980-х, сегодня взрослые и с удовольствием слушают артистов своей юности, ведь ностальгия — это наша слабость.

Тем более что Юра оставался простым в общении, посмотрите его последние концерты. Он без всяких понтов, без выпендрежа общался с залом, читал стихи. Не погрузился в пафос, остался собой настоящим.

Поэтому его смерть и стала настоящим народным горем. Он был олицетворением доброго образа. Когда частичку твоей памяти вырывают — в виде смерти любимого артиста, героя, кумира, — то это горе, народное горе.

Крайне обидно, что Шатунов не имеет до сих пор официального звания. Хотя ведь он народный артист и есть, в настоящем смысле слова. Вообще статус народного артиста у нас в России присуждается очень странно. Это какие-то формальные признаки, по которым чиновники по своим методическим пособиям награждают исполнителей.

Юрина популярность же измеряется не «пособиями чиновников», а преданностью поклонников. Но это — самое главное, что может быть у артиста. Не куча эфиров на радио и телевидении и песни из каждого утюга. Юру просто любили, это и есть настоящий кумир.

Я знаю, что пытались многократно возродить группу, были молодые ребята, девчонки, что-то пели. И солистов в «Ласковом мае» было несметное количество. Но никто из нас не смог и близко подойти к популярности Юры — и по истечении времени оказалось, что людям нужен вот этот парень, Шатунов! Нет его — нет и «Ласкового мая».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Александр Игудин на открытии памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Александр Игудин на открытии памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Скульптор памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Виктория Тищенко на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Скульптор памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Виктория Тищенко на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

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