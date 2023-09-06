Сегодня исполнилось бы 50 лет Юрию Шатунову. Самый яркий солист «Ласкового мая» скончался 30 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности. Почему Шатунова до сих пор любят и помнят сотни тысяч поклонников в России, как начинался и почему распался «Ласковый май», в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал Александр Яковлев — певец, композитор и создатель ансамбля «Оркестр Яковлева» (Grand Melody Orchestra), который сам начинал свою музыкальную карьеру в одном из составов группы.

В чем был секрет народной любви к Шатунову

— Основная уникальность «Ласкового мая» и Юры Шатунова как первого солиста группы — в том, что это первый массовый молодежно-детский попсовый танцевально-музыкальный проект в нашей стране. До этого что-то появлялось — но не становилось именно масштабным явлением. Совсем маленькие пацаны, тем более с таким бэкграундом, как сироты, — такого не было. И песни жалостливые. А ведь русские любят пожалеть.

Конечно, Юра был талантливым, харизматичным. Без профессионального музыкального образования — он самоучка. Сам выучился играть на баяне, на гитаре, на пианино...

Кто помог «Ласковому маю» стать таким популярным

Выброси из этой истории Андрея Разина — талантливого продюсера, я убежден, что популярность группы осталась бы на уровне городов Оренбуржья. Не напиши Сережа Кузнецов песни, которые стали просто хитами поколения, — тоже бы проект не состоялся. Не появись Юра Шатунов, который своим слезным голосом это все пропел, — тоже бы не срослось. Так что, как говорится, «сошлись звезды».

Андрей Разин первым придумал отдать кассету с песнями «мая» проводникам поездов дальнего следования. Расчет был на то, что в поездах перемещается огромное количество жителей, тогда еще Советского Союза. Люди едут на дальние расстояния, им скучно — песня поможет скоротать дорогу.

Кассета играет по кругу, песни и название группы намертво впечатываются в память. Гениальный продюсерский ход Разина, и он сработал! Тем более тогда, в 1980-х, музыкальных групп было мало, а молодежных — мальчиковых — не было совсем. Были ВИА — вокально-инструментальные ансамбли. Как «Самоцветы» Юрия Маликова, которых очень любили и советские слушатели, и партийная элита. Они были профессионалами высокого уровня.

Но «Ласковый май» — это все-таки другое. Парень из народа, как будто делегированный и выбранный самим народом — мол, иди, Юра, и пой для нас.

Следом за поездами песни «Ласкового мая» зазвучали на палаточных рынках, в ларьках, которых было много на площади у любого вокзала, где продавалось все, начиная от аудиокассет и заканчивая помадами, брюками, тряпками... И из колонок лились песни в исполнении Шатунова... В Москве на центральных вокзалах и площадях Разин сам договаривался с владельцами этих палаток, чтобы они ставили кассеты группы.

Впоследствии этими методами пользовались, насколько мне известно, продюсеры и директора всех исполнителей и коллективов 1990-х. Но первым-то был Разин, об этом следует помнить.

Как набирали молодежь в уже раскрученный «Ласковый май»

— Позже Разин придумал запускать с гастролями по стране не один состав «Ласкового мая», а несколько одновременно. Группа уже собирала стадионы (музыкальные концерты проходили на стадионах, тоже примета времени). С такого расстояния все равно не видно, кто там поет. И один состав «мая» сегодня пел, допустим, в Самаре, второй — в Саратове, третий — в Туле, четвертый, к примеру, в Краснодаре...

Денег же больше получается, чем если бы выступал один коллектив! При этом на всех концертах играла фонограмма Шатунова. И это тоже было ноу-хау Разина.

В последующие остальные составы группы попадали не только детдомовские дети, но также и «домашние» из вполне благополучных семей.

Я тогда жил в Казани, окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Но в промежутке между Чайковским и Рахманиновым мне нравилась поп-музыка. Пришел на проходивший в нашем городе концерт «Ласкового мая», после концерта прорвался за кулисы, познакомился с директором группы. Это был не Разин, который, разумеется, не мог гастролировать со всеми «маями» сразу, а один из его помощников. И директор предложил мне приехать «показаться» в Москву на их площадке.

Я приехал. И совсем скоро уже стоял на сцене в качестве солиста так называемого четвертого состава. Вместе с Владимиром Шурочкиным, которого сейчас зрители знают как папу и продюсера певицы Нюши. Он начинал также в допсоставе «Ласкового мая», как и я.

Почему на самом деле распался «Ласковый май»

— Ребята перерастали группу и уходили в самостоятельное плавание. До фига солистов, у каждого амбиции, и все хотели самостоятельного творчества, а не годами открывать рот под чужую «фанеру». Одним из первых из группы ушел, кстати, сам Шатунов.

Сережа Кузнецов — автор песен — ушел еще раньше, из-за конфликта с Разиным. Кто был на самом деле виноват, уже и не разберешь. Но это частое явление в музыкальных коллективах — внутренний конфликт, раскол и, как следствие, распад.

Существует ли на самом деле «проклятие «Ласкового мая»

Я не верю в то, что солисты группы уходили из жизни в молодом возрасте якобы из-за какого-то мифического проклятия «Ласкового мая». Скорее всего, это связано с образом жизни. Ну вот смотрите. В качестве солиста «Ласкового мая» я получал с концерта от 50 до 100 рублей. Для сравнения: моя мама, будучи серьезным авторитетным специалистом, зарабатывала 200 рублей в месяц по тем временам. А я за один концерт от 50 до 100!

Теперь представьте, что огромные шальные деньги падают на неокрепшую психику мальчика, которому еще нет и 20 лет. Учитывая, что все-таки значительная часть ребят в группе были выходцами из детдома, то некому было им объяснить, что у славы есть и обратная сторона. Бухали страшно. Кто-то сумел вовремя остановиться. А кто-то не успел. БОльшая часть трагедий артистов «мая» произошла все-таки из-за алкоголя или последствий его употребления — аукнулось через годы.

«Смерть Шатунова стала настоящим народным горем»

— Он выстоял в 1990-х. Все-таки сумел создать семью, стал отцом двоих детей. Был востребованным сольным исполнителем до последних своих дней, концерты были расписаны на месяцы вперед. Те люди, которые были фанатами «Ласкового мая» в 1980-х, сегодня взрослые и с удовольствием слушают артистов своей юности, ведь ностальгия — это наша слабость.

Тем более что Юра оставался простым в общении, посмотрите его последние концерты. Он без всяких понтов, без выпендрежа общался с залом, читал стихи. Не погрузился в пафос, остался собой настоящим.

Поэтому его смерть и стала настоящим народным горем. Он был олицетворением доброго образа. Когда частичку твоей памяти вырывают — в виде смерти любимого артиста, героя, кумира, — то это горе, народное горе.

Крайне обидно, что Шатунов не имеет до сих пор официального звания. Хотя ведь он народный артист и есть, в настоящем смысле слова. Вообще статус народного артиста у нас в России присуждается очень странно. Это какие-то формальные признаки, по которым чиновники по своим методическим пособиям награждают исполнителей.

Юрина популярность же измеряется не «пособиями чиновников», а преданностью поклонников. Но это — самое главное, что может быть у артиста. Не куча эфиров на радио и телевидении и песни из каждого утюга. Юру просто любили, это и есть настоящий кумир.

Я знаю, что пытались многократно возродить группу, были молодые ребята, девчонки, что-то пели. И солистов в «Ласковом мае» было несметное количество. Но никто из нас не смог и близко подойти к популярности Юры — и по истечении времени оказалось, что людям нужен вот этот парень, Шатунов! Нет его — нет и «Ласкового мая».

Режиссер Александр Игудин на открытии памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Александр Игудин на открытии памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре)

Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Скульптор памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Виктория Тищенко на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Скульптор памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Виктория Тищенко на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

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