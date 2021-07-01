«Думали, сами выкарабкаемся»: жена Мамонова рассказала о состоянии артиста

Жена музыканта Петра Мамонова рассказала, что когда артист заболел коронавирусом, он не сразу обратился к врачам. Супруги до последнего надеялись, что смогут сами «выкарабкаться», сообщила «360» Ольга Мамонова.

По её словам, музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось.

Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал и скорая забрала. Пять дней он в реанимации в тяжёлом состоянии. Как обычно это всё происходило. Поднялась температура, мы её сбивать стали. Думали сами — многие сами выкарабкиваются. А потом вдруг как-то всё быстро случилось, — рассказала Ольга.

Она отметила, что не понимает, как и когда Мамонов мог заразиться коронавирусом, всё последнее время они находились вместе в деревне в Наро-Фоминске.

Как сообщалось, 70-летнего актёра и музыканта Петра Мамонова 27 июня доставили в реанимацию в больницу в Коммунарке с COVID-19. Его правое лёгкое поражено на 60%, левое — на 70%. Ситуация усугубляется ишемической болезнью сердца и перенесённым инсультом.