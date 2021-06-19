«Девочка с воздушным шаром» и ещё восемь работ Бэнкси уйдут с молотка

https://static.news.ru/photo/dc976400-d0dc-11eb-a5d7-96000091f725_660.jpg Фото: Keith Mayhew/Global Look Press

Одна из самых популярных работ британского уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» уйдёт с молотка на аукционе в Румынии. Среди лотов будут ещё восемь творений художника, сообщил румынский аукционный дом Artmark.

Традиционные торги пройдут по случаю христианского праздника — Рождества Иоанна Предтечи (Крестителя) — 24 июня. Стартовая цена на «Девочку» — €300. Это авторская копия одноимённого граффити, которое Бэнкси создал в одном из лондонских кварталов в 2002 году.

Кроме того, на торгах представят графические произведения Винсента Ван Гога, Пикассо, Дали, Магритта, Матисса, Дега и Климта.

Бэнкси давно стал одной из самых загадочных фигур современного искусства. Никто даже не знает, как он выглядит, так как художник сохраняет полное инкогнито и общается с внешним миром только через своего официального представителя. Работы Бэнкси известны точностью и креативностью образов и выделяются среди других парадоксальным мышлением художника.

Ранее сообщалось, что картина Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка ушла с молотка во время торгов в Гонконге. Мероприятие прошло 24 мая. Работу купили за $960 тысяч. Полотно «Ленин в поле зрения» было создано в 2004 году на доске размером 59 на 60 см.