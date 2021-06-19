«Девочка с воздушным шаром» и ещё восемь работ Бэнкси уйдут с молотка

Одна из самых популярных работ британского уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» уйдёт с молотка на аукционе в Румынии. Среди лотов будут ещё восемь творений художника, сообщил румынский аукционный дом Artmark.
Традиционные торги
Кроме того, на торгах представят графические произведения Винсента Ван Гога, Пикассо, Дали, Магритта, Матисса, Дега и Климта.
Бэнкси давно стал одной из самых загадочных фигур современного искусства. Никто даже не знает, как он выглядит, так как художник сохраняет полное инкогнито и общается с внешним миром только через своего официального представителя. Работы Бэнкси известны точностью и креативностью образов и выделяются среди других парадоксальным мышлением художника.
Ранее сообщалось, что картина Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка ушла с молотка во время торгов в Гонконге. Мероприятие прошло 24 мая. Работу купили за $960 тысяч. Полотно «Ленин в поле зрения» было создано в 2004 году на доске размером 59 на 60 см.