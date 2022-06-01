Детский фестиваль «Большая перемена» прошёл в Москве: фото юных патриотов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Участники фестиваля «Большая перемена» в День защиты детей на ВДНХ

В Международный день защиты детей Центральная аллея ВДНХ стала площадкой фестиваля детства и юности «Большая перемена».

В мероприятии приняли участие более восьми тысяч человек: участники Российского движения школьников, «Юнармии» и других детских и молодёжных организаций, педагоги-наставники и родители, а также участники проекта «Битва хоров», представители ведущих российских компаний и эксперты в сфере науки, культуры, образования, спорта, волонтёрства и предпринимательства.

Герои «Большой перемены» стали участниками лекций, мастер-классов, дискуссий, презентаций детских инициатив, командных игр, флешмобов и творческих выступлений. В завершении фестиваля состоялся концерт, где выступили популярные российские исполнители: Пелагея, Александр Панайотов, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина и другие.

Фото фестиваля детства и юности «Большая перемена» на ВДНХ — в галерее NEWS.ru.