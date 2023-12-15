Быков сравнил себя с Аксеновым и объяснил, чем Россия лучше СССР Быков поблагодарил АСТ за выпуск его книг в течение двух лет после отъезда из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил РБК, что издательство АСТ не извещало его о приостановке выпуска его книг в России. При этом Быков поставил себя в один ряд с писателями Виктором Некрасовым и Василием Аксеновым, творчество которых подвергалось цензуре на родине и находило читателя уже в эмиграции.

Быков отметил, что если в СССР эмигрантов переставали печатать сразу, то с момента его отъезда прошло два года, прежде чем АСТ перестало его издавать. Он поблагодарил издательство за годы сотрудничества, но высказал мнение, что прекращение выпуска его книг было неизбежно.

При этом Быков сравнил себя с писателем Виктором Некрасовым, который эмигрировал из СССР в 1970-е годы и в 1979 году был лишен советского гражданства. Кроме того, он поставил себя в один ряд с писателем Василием Аксеновым, чей роман «Остров Крым», получивший наиболее широкое признание, был написан в России, но издан уже после эмиграции автора в США. По предположению Быкова, все, кто хочет, по-прежнему будут его читать, так же, как в 1980-х читали Аксенова. Он также отметил, что никогда не жил на книжные гонорары, а запретить книги невозможно.

Помимо Быкова АСТ также приостановило распространение книг Бориса Акунина. Выпуск и отгрузки книг не будут возобновлены до прояснения ситуации с «публичными заявлениями» писателей, вызвавших «широкий общественный резонанс», пояснил глава АСТ Павел Гришков. Он заявил, что высказывания Быкова и Акунина «требуют правовой оценки». О каких конкретно выступлениях идет речь, Гришков не уточнил.

АСТ прекратило печатать Быкова после появления записи его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые беседовали с писателем от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Во время видеозвонка он заявил, что ему обидно, когда от рук ВСУ гибнут русские солдаты, но тут же оговорился, что не имеет претензий к Киеву из-за этого.

Писатель также поблагодарил лже-Ермака за хвалебный отзыв о его новой книге VZ о жизненном пути Владимира Зеленского. Быков заявил, что ему бы хотелось направить гонорар на дроны для ВСУ. Он также попросил позволить ему посетить Одессу, прежде чем он снова вернется в РФ, где у него много учеников, из-за которых он не может принять украинское гражданство.