Артисты ансамбля «Берёзка» начали проводить онлайн-тренировки

Участники Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной начали во время режима изоляции проводить тренировки в режиме онлайн.
15 мая коллектив отмечает свой 72-й день рождения,
Когда люди вынуждены находиться в самоизоляции, очень важно сохранять физическую форму, а как это сделать — могут лучше всего подсказать и показать профессионалы, — сказал он.
Артист коллектива Артур Шарафутдинов подготовил видеоурок с упражнениями на укрепление мышц спины. Они могут быть полезны тем, кто много времени проводит сидя.
Как писал NEWS.ru, звёзды российского шоу-бизнеса стали предлагать своим поклонникам корпоративы в режиме онлайн. Артисты могут записать видео пользователям сайта Cameo, созданного для взаимодействия известных людей с публикой.
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