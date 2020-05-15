Артисты ансамбля «Берёзка» начали проводить онлайн-тренировки

https://static.news.ru/photo/f9c755e4-96bd-11ea-b985-fa163e074e61_660.jpg Фото: ansambl_berezka/vk.com

Участники Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной начали во время режима изоляции проводить тренировки в режиме онлайн.

15 мая коллектив отмечает свой 72-й день рождения, напоминает ТАСС. Заместитель художественного руководителя и директор ансамбля Василий Стодушный отметил, что артисты танцоры и музыканты, оставаясь дома, не прекращают репетиций, которые пока проходят по видеосвязи.

Когда люди вынуждены находиться в самоизоляции, очень важно сохранять физическую форму, а как это сделать — могут лучше всего подсказать и показать профессионалы, — сказал он.

Артист коллектива Артур Шарафутдинов подготовил видеоурок с упражнениями на укрепление мышц спины. Они могут быть полезны тем, кто много времени проводит сидя.

Как писал NEWS.ru, звёзды российского шоу-бизнеса стали предлагать своим поклонникам корпоративы в режиме онлайн. Артисты могут записать видео пользователям сайта Cameo, созданного для взаимодействия известных людей с публикой.