Российские звёзды шоу-бизнеса начали проводить корпоративы онлайн

Звёзды российского шоу-бизнеса стали предлагать своим поклонникам корпоративы в режиме онлайн.
Артисты могут записать видео пользователям сайта Cameo,
Писательница Лена Ленина просит за личное видео 5 тысяч рублей, певец Прохор Шаляпин — 4 тысячи рублей. Ролик от актёра Павла Деревянко обойдётся в 15 тысяч рублей. Актриса Настасья Самбурская предлагает персональное обращение к поклоннику за 150 тысяч рублей, а певец Михаил Шуфутинский — за 200 тысяч.
Как писал NEWS.ru, американская исполнительница Эрика Баду открыла свою компанию, которая занимается онлайн-трансляциями её концертов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
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