Российские звёзды шоу-бизнеса начали проводить корпоративы онлайн

https://static.news.ru/photo/d42715be-8a00-11ea-8a05-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звёзды российского шоу-бизнеса стали предлагать своим поклонникам корпоративы в режиме онлайн.

Артисты могут записать видео пользователям сайта Cameo, созданного для взаимодействия известных людей с публикой. Сейчас больше российских звёзд создали на сервисе свои аккаунты, лишившись возможности устраивать концерты и проводить встречи из-за пандемии коронавируса.

Писательница Лена Ленина просит за личное видео 5 тысяч рублей, певец Прохор Шаляпин — 4 тысячи рублей. Ролик от актёра Павла Деревянко обойдётся в 15 тысяч рублей. Актриса Настасья Самбурская предлагает персональное обращение к поклоннику за 150 тысяч рублей, а певец Михаил Шуфутинский — за 200 тысяч.

Как писал NEWS.ru, американская исполнительница Эрика Баду открыла свою компанию, которая занимается онлайн-трансляциями её концертов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.