Amazon выкупил легендарную компанию Metro-Goldwyn-Mayer

https://static.news.ru/photo/a2705fd4-be2b-11eb-8c19-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Легендарная американская компания Metro-Goldwyn-Mayer теперь под «крылом» Amazon. Корпорация выкупила MGM вместе со всем её наследием, в которое входят франшиза про Джеймса Бонда, трилогия «Хоббит» и многие успешные современные сериалы. Об итогах сделки передаёт Variety.

MGM несколько месяцев искала покупателя, и, наконец, досталась Amazon за $8,45 млрд. Это их второе по величине приобретение после сети супермаркетов Whole Foods в 2017 году ($13,7 млрд).

Корпорация обещала «сохранить наследие и каталог фильмов MGM», а также предоставить клиентам более широкий доступ к этим шедеврам. Вероятно, в ближайшее время часть старых проектов MGM появится в онлайн-кинотеатре Prime Video. Каталог обанкротившейся компании, по данным издания, насчитывает свыше четырех тысяч фильмов и 17 тысяч телешоу.

Кроме того, Amazon планирует переосмыслить такие культовые проекты компании, как «Розовая пантера», «Рокки» и, конечно, франшизу агента 007.

Американская компания Metro-Goldwyn-Mayer много лет специализировалась на производстве и прокате кино- и видеопродукции. С 1924 по 1942 годы MGM была безоговорочным лидером голливудской киноиндустрии. Однако после крушения студийной системы компания не смогла приспособиться к реалиям Нового Голливуда. Сменив несколько собственников, но так и не встав на ноги, MGM в 2010 году объявила о банкротстве. Спустя некоторое время компания вновь попыталась вернуться к производству и восстановить лидерскую позицию. Тогда, под маркой MGM корпорация Sony выпустила новые фильмы о Джеймсе Бонде. Несмотря на некоторый успех, в декабре прошлого года MGM наняла Morgan Stanley и LionTree Advisorsore для поиска потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось, что компания Disney могла купить всю корпорацию Time Warner, владеющую студией Warner Bros., телеканалом HBO и другими активами. Сделка не состоялась, так как владельцы Warner в тот момент уже вели переговоры с технологическим гигантом AT&T.