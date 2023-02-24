Алек Болдуин отказался признать вину в убийстве оператора NYT: Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве оператора

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актер Алек Болдуин отказался признавать вину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, актер не явился на слушание по делу.

Сообщается, что вместо этого Болдуин направил в суд заявление о непризнании своей виновности. Обвинения в непредумышленном убийстве Галины Затчинс прокуратура штата Нью-Мексико предъявила актеру в начале февраля.

Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках вестерна, где Болдуин исполнял главную роль. Во время репетиции эпизода актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевым патроном. В результате Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение.

Отчет ФБР показал, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок, когда застрелил Хатчинс. Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло.

Позднее Болдуин подал в суд на нескольких человек, участвовавших в съемках кинокартины, в своем иске он обвинил коллег в халатности, которая привела к трагедии.