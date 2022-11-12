Болдуин подал в суд на участников съемок вестерна, где погибла оператор NYT: Болдуин подал в суд на участников съемок вестерна, в ходе которых погибла оператор

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актер Алек Болдуин подал в суд на нескольких человек, участвовавших в съемках вестерна «Ржавчина», во время которых погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные судебного иска. Болдуин в иске обвинил коллег в халатности, которая привела к трагедии.

В его иске указаны Ханна Гутьеррес-Рид, специалист по оружию на съемках фильма <...>, Дейв Холлз, помощник режиссера, который передал пистолет Болдуину <...>, Сара Закри, реквизитор, и Сет Кенни, которого называют главным поставщиком оружия и боеприпасов на съемочную площадку, — пишет издание.

Болдуин обвинил этих людей в халатности и неисполнении обязанностей по поддержанию безопасности на съемочной площадке. В своих обвинениях актер ссылается на выявленные ФБР и полицией улики.

Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина», где Болдуин исполнял главную роль. Во время репетиции эпизода актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил серьезные ранения.

В настоящее время, правоохранители завершили расследование и передали дело прокурору штата Нью-Мексико.

Ранее отчет ФБР показал, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок вестерна «Ржавчина», когда застрелил оператора Галину Хатчинс. Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло. Против Болдуина могут возбудить уголовное дело.