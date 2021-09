Актёр из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон умер в 57 лет

Американский актёр Уилли Гарсон, известный по сериалам «Секс в большом городе» и «Друзья», умер в возрасте 57 лет. Об этом написал в Instagram его приёмный сын Нэйтен Гарсон.

Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого, — говорится в сообщении.

В сериале «Секс в большом городе» Гарсон играет лучшего друга главной героини. Также он исполнил одну из главных ролей в сериале «Белый воротничок». Всего на счету актёра порядка 160 ролей в различных фильмах и сериалах, в частности, эпизодическая роль в мелодраме «День сурка».

