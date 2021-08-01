Актёр из «Менталиста» и «Декстера» умер во время съёмок фильма в США

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Телеведущий Михаил Шац рассказал, как певец Сергей Шнуров повёл себя неприлично на глазах у троих детей. Об этом комик рассказал на YouTube-шоу комика Данилы Поперечного «БЕЗ ДУШИ».

Шнуров должен был встретить Шаца с семьёй на съёмках первой серии одного из шоу, посвящённого путешествиям, в Санкт-Петербурге. Нам говорят: «Вы будете подплывать, и с балкона Серёжа будет вас приветствовать»....