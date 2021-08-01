Актёр из «Менталиста» и «Декстера» умер во время съёмок фильма в США

Актёр Джей Пикетт умер в возрасте 60 лет прямо на съёмках фильма «Долина сокровищ» в США. Сообщение об этом опубликовано на странице в Facebook, посвящённой проекту.
Причина смерти артиста не сообщается, но, скорее всего, с ним случился инфаркт.
Джей был невероятным человеком. Он был добрым, милым и великодушным. Он был одним из лучших актёров, с которыми я когда-либо работал, и для меня большая честь сотрудничать с ним. Каждый, кто встретил его, мог почувствовать его тепло. Сложно найти слова прямо сейчас, чтобы сказать больше, — выразил свои соболезнования продюсер картины Трэвис Миллс.
Российскому зрителю Пикетт знаком по таким популярным сериалам, как «Менталист», «Декстер», «Морская полиция: Лос-Анджелес».
Ранее кинооператор и сценарист Игорь Богданов, снявший советский боевик о десантниках «В зоне особого внимания», умер в возрасте 84 лет. Фильм с Борисом Галкиным и Михаем Волонтиром вышел в 1977 году и был отмечен рядом кинонаград.