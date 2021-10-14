Актёр Гаркалин вышел из комы

Народный артист РФ Валерий Гаркалин, находящийся в клинике в Коммунарке с коронавирусом, вышел из комы. Его состояние улучшилось, врачи отменили часть препаратов. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в здравоохранении.

Как заявил собеседник издания, в состоянии актёра прослеживается положительная динамика, организм показал хорошую реакцию на лечение. Гаркалину отменили ряд препаратов, в том числе и те, которые поддерживали состояние искусственной комы. По данным источника, температура Гаркалина нормализовалась, а давление стабилизировалось.

О госпитализации Валерия Гаркалина в реанимацию больницы в Коммунарке стало известно 5 октября. Его состояние оценивалось как тяжёлое. Врачи зафиксировали у артиста сильное поражение лёгких — 85% и 75%. Его подключили одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Валерий Гаркалин сыграл свыше 80 ролей в кино и театре. Среди известных работ — «Катала» (1989), «Ширли-мырли» (1995), «Ландыш серебристый» (2000).