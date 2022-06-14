Убили и ушли на пикник: стали известны подробности смерти ребёнка на Кубани

Фото: vk.com/kuban.sledcom

Сергей Бугорков убил пятилетнего пасынка Андрея (имена детей изменены) и спрятал тело на берегу Кубани, сообщает KP.RU. Сначала мать мальчика Алёна Маслянникова заявила о пропаже сына после пикника, но затем полицейские выяснили, что произошло на самом деле. Бугорков сам описал, как убил ребёнка и избавился от тела — его нашли рядом с местом, куда пара через два дня пошла на пикник создавать алиби.

Бабушка мальчика Анжелика Любимова рассказала, как год назад пыталась лишить женщину родительских прав, но апелляция отменила то решение суда. Бороться дальше у неё не было сил.

Я воспитывала и старшую её дочку, и Андрюшку. Дети ей были не нужны. Она меняла мужиков как перчатки. И даже штраф получала за занятие проституцией. <...> Дети рыдали, когда их отдавали, — Андрюшка и Светочка. Это мне писала потом инспектор ПДН. А меня даже не позвали на то заседание суда, — сообщила бабушка.

По её словам, о детях Алёна задумалась, когда в пандемию за них начали выдавать по 10 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что в Краснодаре арестовали 28-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве пятилетнего мальчика. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. Между мужчиной и ребёнком возник конфликт, взрослый избил мальчика, после чего лёг спать. Утром пара нашла сына мёртвым.