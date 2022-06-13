В Краснодаре арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка В Краснодаре арестовали 28-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве пятилетнего мальчика

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В Краснодаре арестовали 28-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве пятилетнего мальчика, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Уголовное дело, возбужденное в отношении 28-летнего местного жителя, которому в настоящее время предъявлено обвинение в убийстве малолетнего пасынка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. Сегодня по ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

8 июня стало известно, что между мужчиной и сыном супруги возник конфликт в квартире, расположенной по улице Тюляева. В ходе ссоры он нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела ребенка, в том числе по голове. Затем мужчина с женой легли спать.

Утром они обнаружили мальчика без признаков жизни. Чтобы скрыть следы преступления, отчим вывез тело ребенка из дома и закопал в ближайшем лесу. Через пару дней супруги обратились в полицию и сообщили о пропаже мальчика.

6 июня в Нижнем Новгороде 13-летний подросток нанес множественные ножевые ранения 12-летнему знакомому из-за того, что тот не хотел с ним общаться. ЧП произошло в подъезде дома по улице Куйбышева Московского района.

Местонахождение нападавшего оперативно вычислили сотрудники СК. Он был помещен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).