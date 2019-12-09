Только в текущем году подследственными коррупционерами возмещён ущерб на сумму 2,047 млрд рублей, завил глава Следственного комитета (СК — News.ru) Александр Бастрыкин. Он отметил, что на имущество обвиняемых в коррупции был наложен арест на сумму 12,9 млрд рублей. При этом, по данным ведомства, среди должностных лиц больше всего коррупционеров оказалось в МВД. Отмечается, что почти за 10 лет существования СК, в суды попало 80 тыс. дел такой направленности.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Цена взятки

Самое распространенное коррупционное преступление в России, как и прежде — дача взятки. Такие случаи составляют около 30% от общего количества. Еще около 15% — это дела о мошенничестве, растрате или присвоении средств с причинением ущерба бюджету, рассказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Одновременно СК опубликовал статистику своей работы за 2019-й год. Согласно ей, в суд было направлено 6468 уголовных дел о 11664 преступлениях коррупционной направленности.

Перед судом предстали 6902 обвиняемых. В их числе 308 лиц, в отношении которых применялся особый порядок уголовного производства, в том числе 50 адвокатов, 120 глав муниципальных образований, шесть судей и иные лица. Также среди обвиняемых 752 сотрудника МВД России, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССП России, 34 сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС России, девять сотрудников прокуратуры, 476 представителей органов местного самоуправления.

Вынесены приговоры многим, в том числе высокопоставленным лицам, уличённым в коррупции. В их числе бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и его соучастники; бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв; заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов; бывший руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан Кубасай Кубасаев; бывший врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов, — говорится в сообщении за подписью официального представителя СК Светланы Петренко.

Петренко напомнила, что за текущий год было завершено расследование нескольких громких дел: против бывшего зампреда правительства Московской области Алексея Кузнецова, экстрадированного из Франции; должностных лиц ФБУ «Администрация Волго-Балт»; начальника ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрея Ярцева и многих других.

Алексей Кузнецов Софья Сандурская/АГН «Москва»

При этом, по утверждению СК, совершившие проступки следователи также жёстко наказываются. Так в 2019 году в суд направлены уголовные дела в отношении 27 сотрудников ведомства.

Также в этом году в адрес зарубежных компетентных органов направлены 109 запросов по уголовным делам коррупционной направленности. При этом в Следственный комитет поступило 105 запросов от иностранных коллег по уголовным делам о преступлениях этой категории.

Более 80 тысяч дел

Одновременно Следственный комитет отчитался о практике расследования коррупционных преступлений за всё время существования ведомства, то есть почти за 10 лет. Всего в суды было направлено более 80 тыс. таких дел, обвиняемым по которым зачастую проходили многие высокопоставленные чиновники, а также должностные лица различных структур, заявила представитель СК Петренко.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным МВД за текущий год, согласно сайту правовой статистики, за 10 лет выявлено 539 983 человека, совершивших преступления экономической направленности, а за 2019-й год (по октябрь текущего года) — 38 108.

Более 100 млрд рублей составил ущерб государству от экономических преступлений коррупционной направленности. Такие данные озвучил в ноябре 2019 года представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Севастьянов.

При этом возмещение ущерба обеспечено на сумму 27 млрд рублей. В данном случае речь идёт лишь о завершённых уголовных делах за восемь месяцев 2019 года, уточнил он.